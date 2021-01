Propietarios de Gimnasios en la Banca Abierta: «Nuestra mayor preocupación es la salud de la población florense y nuestra mayor tarea es trabajar por eso»

Esta mañana en el Honorable Concejo Deliberante, vecinos propietarios de gimnasios hicieron uso de la Banca Abierta con el objetivo de explicar por qué consideran a la actividad física como una actividad esencial, básicamente fundamental para la salud.

En representación de distintos vecinos dueños de estos espacios, ocuparon la mesa principal los Profesores de Educación Física: Efraín Orlando, Sebastián Muñoz y Luciano Ponce.

“Nuestra mayor preocupación es la salud de la población florense y creemos que nuestra mayor tarea es trabajar por eso”, señalaron.

También manifestaron que necesitan tener una garantía de la continuidad de sus actividades; más que nada porque durante la pandemia el sector tuvo que limitar sus acciones y eso ha generado una gran preocupación que va más allá de la cuestión económica o laboral; principalmente porque no todos se suman a clases por Zoom e incluso los adultos mayores dejan de realizar actividad física, con todo lo que eso significa.

Remarcaron que en algún momento se dijo que no se permitía la apertura de estos espacios porque allí se podría correr riesgo de contagios, pero eso, como consideraron y comprobaron desde la experiencia y desde las evidencias científicas, no era así. Se trabajó en un protocolo muy estricto y se pudo dar fe de que no hubo ningún problema con la gente que concurre.

El objetivo principal, sostuvieron, es nada más que mejorar la calidad de vida de los vecinos de Las Flores, desde los aspectos físicos, pero también desde lo psicológico porque asistir a estos lugares les permite no solo mejorar desde la salubridad, sino también desde la parte mental.

Solicitan que la actividad debe considerarse esencial y que, en estos momentos, donde se está dando una escalada de casos y donde se va modificando el sistema de fases en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, es primordial que no se limite al sector a seguir realizando sus actividades.

Desde el Bloque Juntos por el Cambio indicaron que acompañan este pedido porque coinciden en que se debe considerar a estas actividades como algo imprescindible para el cuidado de la salud y para el mejoramiento de la calidad de vida.

En tanto el concejal Leo Municoy del Bloque «Todos x Las Flores» señaló que atenderán este pedido y se verá cómo se puede avanzar y trabajar en un plan de contingencia con respecto a la actividad en gimnasios en caso de nuevas medidas ante la emergencia.

