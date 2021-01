Emiliano Fernández asume como Concejal: «el cargo no hace a la persona»

Desde la semana próxima, Emiliano Fernández, ocupará una banca en el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

Estará en reemplazo de la edil Alejandra Vazzano quien pasa a ser Presidenta del cuerpo dado que el profesor Fabián Blanstein estará a cargo, interinamente y por el lapso de un mes, de la intendencia a raíz de la licencia anual que se toma el Jefe Comunal, Alberto Gelené (desde el 11 de enero hasta el 10 de febrero).

Será su primera experiencia en el Poder Legislativo local y corresponde por haber sido candidato a concejal en el quinto lugar en la lista del Frente “Todos x Las Flores” que se presentó en las últimas elecciones.

Durante estos meses se lo ha visto en acciones públicas, acompañando a la gestión municipal y particularmente ha pasado en varias oportunidades por el HCD, demostrando una gran responsabilidad y teniendo en claro que permanentemente está la posibilidad de ser parte activa del deliberativo.

“Estoy empapado y en contacto permanente tanto con el Ejecutivo, con Alberto, con Emil (Gelené), con todo el equipo y también con compañeros que hoy están ocupando una banca”, remarcó.

En los últimos días fue parte de la Reunión Plenaria donde el Secretario de Economía y Finanzas, CPN Pablo García Romero, detalló el Presupuesto y la Ordenanza Fiscal e Impositiva y también de la Comisión de Emergencia.

Si bien comenzará a desempeñarse el lunes, prestará juramento en la próxima Sesión que posiblemente sea la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que sería el próximo jueves 14.

En este marco agregó que esta oportunidad “es un orgullo y una responsabilidad para un militante político y para mi especialmente que me gusta la política. Siempre digo que el cargo no hace a la persona; yo a partir de que Alberto tomo la decisión de volver, no me importaba el lugar, simplemente acompañar la gestión de Todos x Las Flores, de un gran grupo humano que hay, y mas allá del cargo que te toca asumir”.