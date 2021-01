Pablo García Romero: «quedo a disposición del HCD para que el Presupuesto pueda salir lo antes posible pero uno respeta que los concejales deben tener cabal conocimiento de los textos de las normas»

El Honorable Concejo Deliberante le dio estado parlamentario a los Proyectos de la Ordenanza Impositiva y Fiscal y del Cálculo de Gastos y Recursos presupuestarios para el ejercicio municipal 2021, el pasado miércoles 30 de diciembre tras la elevación que realizó el Ejecutivo.

En la mañana de este lunes 4 de enero se llevó a cabo la reunión de Comisión Plenaria en la que estuvo el Secretario de Economía y Finanzas, CPN Pablo García Romero quien, PowerPoint mediante, brindó precisiones sobre las propuestas.

Terminada su presentación, el móvil de Play Radios dialogó con el funcionario quien dijo que “la idea era un poco compensar la tardanza en presentar, una tardanza que no fue culposa pero si que a uno obviamente le hubiera gustado tenerlo antes”.

En este sentido explicó que la administración local tiene una dependencia importante de Provincia en cuanto a los recursos y hasta que no se contara con esa información, no se podía proyectar el resto de los recursos y los gastos.

El Ejecutivo se ha reunido con los diferentes sectores involucrados en estas temáticas (Sociedad Rural, Liga de Comercio, Sindicatos representantes de trabajadores municipales) y por lo que se ha comentado, los aumentos han sido bien recepcionados por los actores.

Al respecto García Romero expresó que cuando se reunieron trataron de ser muy claros en lo que se proponía y que además mostraron los números de la ejecución de los gastos, explicaron porque esos números y no otros y que plantearon que la idea no es sentarse a negociar y a regatear números sino a exponer la realidad del municipio y lo que se puede hacer y lo que no.

Resaltó que en base a eso fue un dialogo muy bueno y hubo un acuerdo general de aumento aunque igualmente el órgano rector de estas cuestiones es el Concejo Deliberante y en los ediles está la última palabra.

Oposición

El Secretario es conciente que el Presupuesto ingresó el 30 y que en tres dias no se puede tener todo leido el texto, incluso en el marco de la reunión también es muy difícil que se puedan plantear muchas cosas cuando no se ha tenido tiempo material de leerlo.

Lo que hicieron los concejales fue escuchar y preguntar cosas a medida que el funcionario iba exponiendo.

De todas maneras García Romero quedó a disposición para volver al Concejo cuando se crea conveniente en tren de que las Ordenanzas puedan salir lo antes posible aunque igualmente se respeta que el cuerpo o en especial el bloque opositor tenga que tener cabal conocimiento del texto de ambas normas.

Ordenanza fiscal

La propuesta del Ejecutivo contempla un aumento del 42% en la Tasa de la Red Vial y un 40% en el ABL. En tanto en lo que refiere a Seguridad e Higiene se trata una reformulación porque en el Regimen Simplificado que sería todo lo que es Monotributo, todas las categorías pagaban lo mismo, ahora será diferencial por categorías porque si no no tendría sentido que esté categorizado. En las categorías más bajas significará un aumento inferior al 40%.

Se han presentado los números y el porque les parece razonable esos aumentos: el año pasado también se aumentó el ABL en un 40% con una inflación que “venia de arrastre” del 53,8% así que ahí, como consideró el funcionario, hubo un retraso y todo además viene aparejado de la decisión del Ejecutivo, del momento uno, de que el salario municipal (que será del 40,35%) pueda recomponer un poco el poder adquisitivo perdido.

En 2020, los empleados municipales tuvieron un aumento del 40% con una inflación que, se estima y se conocerá pronto, en un 36% aproximadamente, por lo que, aunque fue chica, hubo una ganancia.

Coparticipación

La coparticipación que corresponde desde el Gobierno bonaerense, tiene varios conceptos en los cuales se divide: la coparticipación bruta será similar a la del año anterior en cuanto a porcentaje de aumentos y se estima un 40% de aumento.

Hay otros conceptos que aumentan menos, por ejemplo descentralización de impuestos y demas y otros que aumentan mas como es el Fondo Educativo.

En este marco, el Secretario de Economía remarcó que a nivel promedio se puede decir que el 40% es lo que va a incrementarse la coparticipación este año.