Damián Pellejero es el nuevo Presidente de la Cooperadora del Hospital

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La Asociación Cooperadora del Hospital Zonal General de Las Flores informa la nueva nómina de autoridades de la Comisión Directiva del período 2021- 2022:

PRESIDENTE                                                    PELLEJERO DAMIAN

VICE-PRESIDENTE                                           ALBARELLO BEATRIZ

TESORERO                                                        DAGOSTINO LUIS

PRO-TESORERO                                               ALVAREZ MARIANO

SECRETARIO                                                     RAMIREZ GRACIELA

PRO-SECRETARIO                                            LABOLITA DIEGO

VOCALES TITULARES                                      CINTIOLI MARTA

VOCALES TITULARES                                      URRUCHUA MONICA

VOCALES TITULARES                                       RISSO MAURICIO

VOCALES TITULARES                                       LENCINA NORA

VOCALES SUPLENTES                                      ARRAMBIDE LILIANA

VOCALES SUPLENTES                                      JUARES  BEATRIZ

VOCALES SUPLENTES                                      OTTONELLO MARIA E

VOCALES SUPLENTES                                      TOBARES MARCELO

REVISORES DE CUENTA                                   LOGGIA JULIO

REVISORES DE CUENTA                                   BOCCALATTE CARLA

REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES            PALOMEQUE CLAUDIO

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