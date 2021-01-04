Damián Pellejero es el nuevo Presidente de la Cooperadora del Hospital

La Asociación Cooperadora del Hospital Zonal General de Las Flores informa la nueva nómina de autoridades de la Comisión Directiva del período 2021- 2022:
PRESIDENTE PELLEJERO DAMIAN
VICE-PRESIDENTE ALBARELLO BEATRIZ
TESORERO DAGOSTINO LUIS
PRO-TESORERO ALVAREZ MARIANO
SECRETARIO RAMIREZ GRACIELA
PRO-SECRETARIO LABOLITA DIEGO
VOCALES TITULARES CINTIOLI MARTA
VOCALES TITULARES URRUCHUA MONICA
VOCALES TITULARES RISSO MAURICIO
VOCALES TITULARES LENCINA NORA
VOCALES SUPLENTES ARRAMBIDE LILIANA
VOCALES SUPLENTES JUARES BEATRIZ
VOCALES SUPLENTES OTTONELLO MARIA E
VOCALES SUPLENTES TOBARES MARCELO
REVISORES DE CUENTA LOGGIA JULIO
REVISORES DE CUENTA BOCCALATTE CARLA
REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES PALOMEQUE CLAUDIO