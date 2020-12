EL HOSPITAL DE LAS FLORES YA RECIBIÓ 450 DOSIS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

El Director del Hospital Zonal General de Las Flores, Dr. Mauricio Alejandro, confirmó que ya llegaron las primeras vacunas a nuestra ciudad.

En total son 450 dosis de la Vacuna Sputnik V que arribaron al nosocomio cerca de las 3.45 de la madrugada.

Se esperaba que el cargamento llegara hoy a la mañana, pero se adelantó. Se avisó al personal de vacunación, estuvo el Secretario de Salud, Dr. Juan Tibiletti, y entre todos chequearon que se encontraba todo bien.

Ahora se aguardan unas cuestiones más informáticas que tienen que ver con la carga de datos, usuarios para cargar la información y ya se comenzará a vacunar.

Junto con las dosis llegaron insumos: jeringas y todo material descartable, también hielo seco y un pen drive donde se puede chequear que en todo momento se ha mantenido la cadena de frio.

Esta vacuna tiene la particularidad que de todas las que hay, dentro de todo es la mas amigable en cuanto a cadena de frio porque tiene que estar a -18° que, como indicó el Director, “no es una pavada pero tampoco son -60° como otras que necesitan heladeras especiales”, con un freezer común se resuelve y además que vienen controladas desde el origen.

Las primeras personas en vacunarse van a ser los trabajadores de salud que están en áreas críticas, principalmente en terapia intensiva: médicos, enfermeros, limpieza, kinesiólogos, toda la gente que anda en ese sector.

Además, el Ministerio solicitó que, a modo de ejemplo, se vacune a la autoridad política máxima de la ciudad.

El Director del Hospital aclaró en el aire de Play Radios que los turnos para estas vacunas están estipulados y designados por el Ministerio, desde el nivel central, por eso se están esperando las listas y demás.

Personalmente como Director no tiene potestad, no tiene facultad para disponer a quien se vacuna y a quien no; incluso si llega a violar eso puede tener una causa penal.

Remarca esto porque hay gente que está solicitándole que le separe una vacuna, y no puede hacer eso. “Con el tiempo se van a terminar vacunando todos porque esta es la primera tanda y lo que se espera es que lleguen muchas más vacunas”, insistió.

Hay un sitio oficial de la Provincia de Buenos Aires donde la población se debe anotar para poder ser vacunada en su momento. De todos modos, para el Hospital, internamente, el Ministerio solicita una lista de trabajadores que son los que van a recibir estas primeras dosis.

