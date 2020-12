Ramón Canosa: «hoy armaría un equipo de otra manera, creí que contar con las personas de mas confianza me daba un plus»

A un año de finalizada su gestión, el Intendente Mandato Cumplido Esc. Ramón Canosa, dialogó con Play Radios y habló sobre sus actividades en la actualidad, lo que dejó su paso por el municipio y sobre el futuro en lo que respecta a lo político.

Finalizada la administración, continuó con su trabajo en la Escribanía; si bien Cecilia Gentilini es la Escribana adscripta y quien lleva adelante la operatividad, él sigue siendo parte, sigue firmando, haciendo trabajos notariales y es el Titular del Registro.

A fines de diciembre de 2019, principios de enero, creó una consultora junto a un socio y allí empezó a trabajar en asesoramiento a municipios y gestiones municipales, entre otras acciones. Por una cuestión organizativa, retomarán las actividades en marzo de 2021.

A mediados de este 2020 comenzó a acompañar a Emilia Monzó en el trabajo territorial, particularmente le tocó la Quinta Sección Electoral; ahora con mucha mas presencia en los territorios, con más dinámica y en una Sección que, considera, es algo compleja.

En este marco acompaña a Monzó en lo meramente electoral de cara a las Legislativas del próximo año y también a 2023 porque Monzó aspira a ser Gobernador.

Canosa señaló que entre todo eso sigue atentamente la dinámica de la política local porque haber terminado su administración, no significa que no se preocupe o no se ocupe de lo que pasa.

Después de la gestión

Aproximadamente a un mes de culminada su gestión, brindó una conferencia de prensa y por eso comentó: “siempre lo enaltecí (a Gelené) en la figura del Intendente sin fijarme en las mezquindades; no me pareció lo mismo, no sentí la reciprocidad. Cada uno conoce los actores, yo se quien soy yo, la gente me conoce, podrá gustarte o no en la gestión, pero yo tengo familia, tengo madre, dar a entender cosas de los 48 millones, tener que salir a explicar cosas a los 50 años, hacer política con eso me parece que es pegar debajo del cinturón y a mi me molesta”.

Posteriormente, durante un tiempo, Ramón “se llamó a silencio” porque cree que es lo que corresponde, tal como indicó, hasta que vio que se habían dejado pasar varias cosas y sintió la necesidad de salir a defender varias cuestiones. “Pertenezco a un espacio político en el cual tengo concejales que por ahí podrían hasta salir un poco a defender la gestión. (…) notaba en ese momento que no me defendían porque seguramente no habían sentido la gestión como la había sentido yo, o no tenían el mismo grado de compromiso con la gestión que la que tuve yo”.

Canosa dijo en otro tramo que “era un desastre” el municipio que recibió pero que hubo una diferencia: él no miró el espejo retrovisor, a decir y a marcar lo que habían hecho.

“Yo se la salud que recibí, la guardia que tenia el hospital, la terapia intensiva, los motores de luz que tenía el Hospital, que no tenía lavadero, el hogar de ancianos que recibí, el tomógrafo. Yo la sé a esa transformación entonces a mi cuando me hablan de salud no tengo que contestar nada”, remarcó Canosa, a lo que añadió que además recibió un parque vial destruido.

En otro punto, y porque alguna vez se dijo que su administración era un “club de amigos”, dijo que siente que se equivocó, que pensó que contar con las personas de más confianza para realizar esas tareas, le daría un plus y no fue así.

Al respecto señaló: “Estaba orgulloso de mis amigos, que me hayan acompañado y lo puedo decir desde la amistad a eso, pero si lo tengo que decir desde el funcionario publico con la experiencia que viví, creo que me equivoque. Hoy armaría un equipo de otra manera; no mezclaría la amistad con la gestión”.