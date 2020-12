«Más luces, menos ruido», el pedido de familias de Niños con Autismo y un compromiso que tiene que ser de todos

En Las Flores, el Grupo de Padres Autoconvocados de Niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) trabaja intensamente en la campaña denominada “Más luces, menos ruidos” con el objetivo de “Pirotecnia 0” en estas Fiestas de fin de año.

“En estas fechas para nosotros siempre es caótico. A veces la gente no comprende, no solamente por el niño si no por los familiares, la situación por la que pasamos. Pedimos una parte solidaria de las personas y que se pongan un poquito en nuestro lugar”, expresó Delfina Jauregui, mamá e integrante del grupo.

En una charla con Play Radios, explicó que la idea es concientizar porque como familia también tienen derecho a disfrutar de los encuentros y que los niños puedan vivir sin inconvenientes el momento de abrir el regalo de papa noel a las 12, entre otros momentos; cuestiones que muchas veces no pueden hacer porque con los estruendos, la situación se complejiza.

Los niños con autismo tienen una intrasensibilidad auditiva: cuando una persona habla en tono normal lo hace, generalmente, a 20 decibeles y para un chico con TEA, es como si se le estuviera hablando al oído.

Los fuegos de artificio o cohetes, se estima, explotan a 84 decibeles por lo que el niño lo estaría escuchando a 180 decibeles, el doble. Esto genera que ellos puedan levantar fiebre, a hacer convulsiones, a autolesionarse o lesionar a los familiares, se asustan.