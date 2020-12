EXCLUSIVO – El «Gato» Peters hará temporada en Mar del Plata

“Rebrote de humor. Seguir contando el cuento” será el show que Ricardo “Gato” Peters presentará este verano en Mar del Plata.

El humorista contó en exclusiva en Play Radios que, luego de estos meses de gran incertidumbre artística por la Pandemia del coronavirus, vuelve a hacer temporada estival en La Feliz.

Estará todos los lunes en el Teatro Carreras con dos funciones.

“Ahora que me acuerdo y antes que me olvide” será el otro subtitulo del espectáculo que tendrá una parte donde contará, para aquellos que no se acuerdan, para los que no la conocen o para los que la extrañan, cómo era la vida en los pueblos y se trata de un supuesto desfile en un pueblo por donde pasarán todas las instituciones y actores de una localidad característica: el atmosférico, los centros tradicionalistas, la Asociación de Prestamistas y Usureros, suelta de palomas de la Asociación Colombófilas, el Aeroclub porque no hay aviones y muchas cosas más.

Otro tramo contará con un pasaje rápido de cómo ha cambiado la maestra y la institución escuela: desde las docentes de hace muchos años a los de ahora.

Terminan con un pedido que es “Salven al golf” para tratar de hacer al deporte algo mas popular inventándole barrabravas y cantitos a la tribuna, entre muchos otros recitados.

El estreno será el lunes 4 de enero y las funciones serán a las 21 y a las 23 horas. El aforo de la sala es de algo mas de 100 personas.