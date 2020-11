El Ex-fiscal Pizzolo juró como juez

En la mañana de ayer viernes el ex Fiscal Martín Pizzolo juró como Juez y pasará a integrar el Tribunal en lo Criminal Nº 1 del departamento judicial de Avellaneda-Lanús, recientemente inaugurado.

Pizzolo prestó el juramento de Ley en la sede de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

El ex Fiscal había sido designado para este cargo mediante un decreto del ex Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli en el año 2014 aunque la jura y puesta en funciones no se había concretado. De hecho Pizzolo regresó al Ministerio Público Fiscal, tarea que desempeñó en nuestra ciudad, cargo al que renunció tiempo atrás y hace algunas semanas el Gobernador Axel Kicillof aceptó su dimisión.

Esto último permitió que se haga efectiva la jura en la sede la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora. Pizzolo integrará este Tribunal con los doctores Bonafini y Etchapere y comenzará con su trabajo el próximo 1 de diciembre.

MIENTRAS TANTO EN LAS FLORES…

Transitoriamente, el cargo que dejó Martín Pizzolo como fiscal en la UFI 11con asiento en nuestra ciudad y perteneciente al Departamento Judicial Azul será ejercido por Laura Margaretic, la titular de la UFI 9, según señalaron voceros judiciales.