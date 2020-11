Gelené mantuvo la primera reunión presencial con el Gobernador Kicillof: «no pensemos que estamos en una pos-pandemia»

El Intendente Alberto Gelené dialogó con Play Radios tras la reunión presencial que ayer mantuvo con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y jefes comunales de la Quinta Sección Electoral.

“Fue una muy buena reunión porque solamente habíamos estado en contacto por videoconferencia como todas las que realizamos en el marco de la pandemia”, expresó.

Durante el encuentro los mandatarios abordaron diferentes cuestiones: temas que tienen que ver con la pandemia propiamente dicha y con la próxima vacunación por la cual hay una expectativa importante.

Además, se habló de la situación actual y en este marco hubo expresiones del Viceministro de Salud, Nicolas Kreplak, que remarcó que no hay que pensar que estamos en una pos-pandemia, por el contario que hay que seguir cuidándose y mucho porque los contagios siguen, la enfermedad se sigue presentando y si bien ha disminuido el nivel de contagiados y de muertes en el país, no significa que no continúen.

Kicillof informó que se ha comprobado que ha bajado el nivel de contagios, pero en estos momentos se mantiene constante en la Provincia, por lo tanto, más allá de todas las actividades que se han determinado en la Comisión de Emergencia local y las nuevas alternativas de actividad que se están permitiendo en nuestra comunidad, es muy importante que se tome conciencia que el cuidado tiene que seguir.

En este sentido el Intendente subrayó que el tema del barbijo es sumamente relevante y que se está viendo en muchas oportunidades que anda mucha gente y muchos vecinos sin cuidarse y sin protegerse. “El uso de los espacios públicos y al aire libre, hacerlo con la mayor responsabilidad posible y con el protocolo que hemos indicado”, agregó.