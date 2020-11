Gelené en «Todo Provincial»: “uno no deja de tener miedo por lo que ha visto”

El intendente de Las Flores, Alberto Gelené dio positivo para coronavirus y sobre su estado de salud dialogó con Todo Provincial Radio.

“Estoy transitando la última etapa de la enfermedad, dentro de la circunstancias porque he vivido como se desarrolla la enfermedad en Las Flores, he sido afortunado porque fue leve, pero igual se siente el paso de este virus”, relata el jefe comunal.

Alberto Gelene se encuentra aislado junto a su esposa, quien también dio positivo de coronavirus y su hijo Emil, quien también contrajo la enfermedad pero ya fue dado de alta.

“Mi recomendación más allá de todo es tratar de evitarlo, tomar los máximos recaudos, porque tiene una alta contagiosidad, uno no se da cuenta como llega y como se contagia, pero luego hay que asumirlo y sufrirlo en muchos casos”, advirtió el intendente de Las Flores.

Sobre cómo se produjo el contagio, Alberto Gelené comentó “Llega a través de contagios familiares, sin darse cuenta, es una parte respiratoria, produjo diarrea, parece una entero colitis con faringitis y el cuadro general de malestar, de cansancio y te aplaca mucho”.

“En cuanto a lo psicológico, el intendente fue contundente “uno no deja de tener miedo por las situaciones que ha visto y percibimos permanentemente en el caso nuestro que estamos gestionando la pandemia, sabemos los fallecimientos que se producen, las personas jóvenes que la han pasado muy mal, la gente que necesito terapia intensiva o respiradores, me tocó asintomático, pero no dejó de preocuparme”, narró el jefe comunal florense.

Fuente: Todo Provincial