Alta de por medio vuelve mañana el Intendente Gelené

No podríamos decir que el Intendente mañana (miércoles) vuelve a trabajar porque desde su casa no dejó de hacerlo en ningún momento, incluso participó de distintas reuniones via zoom mientras transitaba la afectación por el covid-19.

Lo que si confirmamos en la tarde de éste martes es que el Ingeniero Gelené ya contará con el alta médica y por lo tanto retornará a la actividad pública desde el sillón del palacio comunal y con sus habituales recorridas por obras en ejecución.

Nos alegramos mucho por su recuperación y la de su esposa Marcela.

También Javier Di Giano

En el mismo sentido, y también tras superar la enfermedad, informamos que el secretario de gobierno Dr. Javier Di Giano retornó a la actividad el lunes.