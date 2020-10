Intendente Gelené: «estamos muy bien, mejorando y esperando pronto salir a la calle nuevamente»

El Intendente Alberto Gelené dialogó con Play Radios tras confirmarse esta semana que había dado positivo para coronavirus.

“Estoy bien, acá cursando el aislamiento junto a Marcela. Superando esta etapa del COVID, gracias a Dios muy bien, mejorando mucho y ya esperando pronto salir a la calle nuevamente”, expresó con muy buen ánimo.

El Jefe Comunal relató como ha impactado la enfermedad tanto en él como en su esposa: expresó que a lo que está acostumbrado, en su caso, por la convivencia que viene teniendo con diferentes situaciones que se han ido planteando desde el comienzo de la pandemia, puede decir que los síntomas que tuvieron fueron leves, a pesar de que son situaciones molestas, desagradables en muchos aspectos porque en el caso de Alberto tuvo dolor de garganta, y Marcela fiebre y pérdida de olfato.

Entiende y sabe que hay casos peores y ni hablar cuando se requiere internación, y en el caso de ellos no han necesitado eso.

Los síntomas prácticamente han transcurrido, los han superado, aunque igualmente eso no significa que no se presente algún cansancio. No presentaron ninguna complicación respiratoria, ni de anosmia, tampoco grandes dolores de cuerpo, de espalda o de cabeza, si embotamiento “que a uno lo hacen restringir y plancharte”.

Todas estas cuestiones, como señaló, se han reflejado de acuerdo con las circunstancias de cada y de cómo se da también la carga viral.

Ante esto subrayó que “dentro de las circunstancias, no es bueno ni es grato pasarlo por eso es importante seguir manteniendo toda nuestra bioseguridad a través del barbijo, a través del tapaboca, de la desinfección. Hay que seguir cuidándose”.

Desde lo que ha sido el origen del contagio, en los próximos días se cumplen ya 15 jornadas de aislamiento del intendente. Si bien está desarrollando trabajos y tareas desde su casa, espera pronto poder estar en la calle recorriendo la ciudad, en su lugar de trabajo y haciendo todas esas cosas que, como indicó, además lo energizan.