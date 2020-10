La Comisión de Emergencia determinó nuevas medidas:

Ayer pasado el mediodía se volvió a reunir la Comisión de Emergencia para continuar evaluando la situación epidemiológica de la ciudad y definir nuevos pasos a seguir.

Las nuevas medidas que se adoptaron, todas siempre bajo estrictos protocolos de bioseguridad, previamente aprobados y que se reglamentarán en el decreto correspondiente a partir del próximo viernes 30 de octubre, son las siguientes:

• Restaurantes de la zona urbana con una ocupación de mesas del 25% del espacio dentro del local y con mesas al aire libre, todos los días en el horario de 9 a 24 h, con un límite de ingreso hasta las 22:30 h.

• Restaurantes a la vera de la Ruta Nacional No 3 con una ocupación de mesas del 25% del espacio dentro del local y con mesas al aire libre, exclusivamente para clientes viajantes no residentes, todos los días en el horario de 9 a 24 h, con un límite de ingreso hasta las 22:30 h.

• Actividades deportivas en locales habilitados, con turnos establecidos previamente (padel, tenis, pelota paleta, patín y clases grupales) y los gimnasios para actividades individuales, hasta las 22 h.

• Actividades físicas para niños, en clubes habilitados y supervisados por profesionales competentes, excepto competencias, por ejemplo, de fútbol o básquet, y con estrictos protocolos de bioseguridad, hasta las 20 h.

• El esparcimiento y actividades de ejercicio físico al aire libre, en plazas y espacios públicos, y dentro de los límites del partido de Las Flores, se podrán realizar de 8 a 20 h. La permanencia en las plazas y lugares públicos no son para llevar adelante reuniones sociales.

• En el Autódromo General San Martin, solo se podrá caminar o trotar y los niños, acompañados por un adulto, circular en bicicleta, en el horario de 8 a 20 h. Además, en dicho espacio, quedan suspendidas cualquier tipo de reuniones sociales, esto quiere decir que no se puede asistir al Parque Plaza Montero a reunirse, solo para las actividades antes mencionadas.

• Vuelven a quedar habilitadas las pruebas libres de karting. El Ingreso y egreso será únicamente por la entrada al “Parque Plaza Montero” de la Av. 17 de Octubre, en el horario de 15 a 17 h. No podrá haber público en general observando las pruebas. La actividad deberá finalizar a las 19 h y solo podrán ingresar al circuito de karting, el piloto con dos acompañantes (mecánico y ayudante).

• Se habilitan las guarderías para niños a partir del lunes 2 de noviembre, bajo los protocolos de bioseguridad acordados.

Se habilita la actividad hotelera, solo para trabajadores esenciales de otras ciudades, bajo los protocolos de bioseguridad acordados. No para la actividad turística.

Se recuerda que fue promulgada la Ordenanza No 3258, sancionada por unanimidad por el HCD, que establece severas multas para quienes participen de reuniones sociales o incumplan los protocolos sanitarios u horarios comerciales.

Es necesaria la comprensión, el compromiso y la responsabilidad social de cada florense para limitar los contagios y combatir la pandemia.

Fuente: Prensa Municipal