Gladis D’alessandro: «Néstor fue un grande siempre»

Gladis D’alessandro, Compañera de Carlitos Labolita y referente de la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado de Las Flores, homenajeó con los mejores recuerdos al ex presidente Néstor Kirchner al conmemorarse el 10º aniversario de su fallecimiento.

«Estos días son movilizantes, movilizantes por la pérdida de Néstor pero también por un montón de cosas que vienen de mucho mas atrás: todas esas vivencias que tuvimos y que también está Carlos presente en esos lugares», dijo.

Durante la charla trajo a la memoria el día de la muerte, aquel 27 de octubre de 2010. Era el día del censo, le habían tocado el timbre de su casa para censarla y en ese instante recibió el llamado de su sobrina que le informaba sobre la noticia que sorprendía a todo el país y la dejó sin entender nada.

Gladis estuvo por ultima vez junto a Kirchner en el 2009. No sabía mucho sobre su estado de salud, sólo lo que se sabía en general. Lo había visto en un acto en el que no había podido hablar porque le habían realizado unos stents pero nunca se imaginó la muerte. «Fue un golpe, no me lo esperaba», recordó.

Al otro día fueron con Alberto Gelené y Guillermo Vidal, que siempre ha estado junto a ella, a Buenos Aires y pudieron observar lo impresionante que fue todo, la Plaza de Mayo llena de gente, algo que les hizo poner la piel de gallina. Allí además se encontró con el reportero gráfico Marcelo Nuñez de Mar del Plata.

En la Capilla Ardiente Gladis fue protagonista de un momento muy particular. La primera vez que Cristina Fernández se movió de la punta del féretro para acercarse a alguien fue para saludar a Gladis y darle un abrazo, luego de decirle a su hija Florencia de quien se trataba.

Gladis se largó a llorar y Cristina le dijo: «No llores, no llores, acá hay que trabajar».

«Néstor fue un grande siempre. Siempre lo fueron los dos porque los dos fueron los que en un momento nos sostienen y nos ofrecen todo lo que nos ofrecen y después Cristina quedarse sola con el gobierno y con todas las cosas que pasan. Yo se que ella tiene la capacidad suficiente como para bancarse todo lo que se banca porque no cualquiera se banca lo de Cristina», agregó.