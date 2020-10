Maximiliano Suescun, Intendente de Rauch: «hemos hecho lo imposible para que no entre el virus, pero también hemos tenido mucho acompañamiento del de arriba»

Como se informó días atrás, la vecina y hermana localidad de Rauch sigue siendo una de las pocas ciudades de la Provincia que aún no ha registrado casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Maximiliano Suescun, Intendente del distrito, dialogó en exclusiva con Play Radios y se refirió a las medidas y acciones adoptadas que ayudaron a lograr esta realidad.

Señaló que todo esto es una circunstancia; que las autoridades han hecho lo imposible para que el virus no ingrese, con muchas cosas por ahí pensadas desde la localidad pero también consideran que han tenido “muchísimo acompañamiento del de arriba”.

“Lo único que se puede hacer es minimizar el riesgo, evitarlo, porque descartarlo es imposible. Disminuyendo el riesgo, minimizándolo, eso nos ha ayudado pero sin duda también hemos tenido una dosis de suerte, o a mí me gusta decir acompañamiento del de arriba, más que suerte”, agregó.

Explicó que lo central fue no haber tomado el tema de lo esencial porque consideran que no existe lo esencial para el virus porque así como no distingue clases sociales, nada, tampoco distingue lo esencial de lo no esencial entonces se le pide al 95% de la población que se cuide y el esencial entra y sale pero también es una persona igual que al vecino que se le pide que se cuide y el virus puede entrar igual.

En la ciudad han sido muy estrictos en eso, les ha causado muchos dolores de cabeza, les ha causado muchos reclamos porque les “tiran por la cabeza la legislación del esencial” pero creen que eso es lo que puede haber ayudado.

Puntualmente se ha decidido que los trabajadores entren y salgan todas las veces que lo necesiten pero lo que no pueden tener es contacto con los vecinos de Rauch. Durante mucho tiempo estuvieron en la isla de servicios – que es un lugar donde se ofrecían productos artesanales y trabajos de emprendedores locales que fue reconvertido en un lugar para que ellos pudieran estar -, en la base de campamento y otros espacios por fuera de la ciudad; se alojaron ahí para no estar en contacto con la comunidad pero tampoco podían estar con la familia.

Ahora, como se vio que se avanzó mucho en los protocolos de los distintos lugares, los transportistas que van de punto a punto, es decir de Rauch al Mercado de Liniers, a Molino Cañuelas, descargan, no tienen contacto con nadie y vuelven, se inscriben en un registro, se testean y pueden ingresar, lo que se trata de hacer es que no circulen por la ciudad.

De todas maneras muchos igualmente optaron por seguir en los lugares de aislamiento, es decir que deciden no ingresar para proteger a sus familias pero se dio este paso hacia delante de flexibilizar un poco más los ingresos porque ya ha pasado mucho tiempo y porque cuando un sistema de control no funciona, es peor que no esté, tal como remarcó Suescun.

Actividades

Rauch tiene habilitados los deportes individuales como pelota a paleta, padel, tenis, bochas; las actividades al aire libre, los vecinos pueden trotar, caminar, andar en bici con todos los protocolos y ahora se permite la vuelta a los entrenamientos de futbol, no a la disciplina propiamente dicha.

El entrenamiento de futbol se hace con los clubes coordinados, con profesores, en grupos de no más de 8 o 10 personas.

También se reanudaron los ensayos en las academias folkloricas que en Rauch hay muchas. Lo realizan con un número limitado de asistentes, con cosas determinadas que se pueden hacer y otras que no.

Ahora se va a probar con el karting, sin público y solo con personas de la localidad, con la gente del Moto club y a partir de la otra semana vuelve la actividad a la pileta cubierta municipal.