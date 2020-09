COVID-19: El laboratorio Dorronsoro adquirió equipamiento para conocer resultados de hisopados en 30 minutos

El Bioquímico florense Federico Dorronsoro anunció la nueva actualización que adoptó a través de su laboratorio en el marco del COVID-19.

Desde hace menos de una semana el centro de análisis se encuentra trabajando con un novedoso equipo que determina proteínas del coronavirus en un hisopado y que ya es diagnóstico.

“A mí me gusta. Me cuesta mucho, mas con la situación económica del país, pero creo que mi vocación y mi voluntad, y un poco que me apasiona la tecnología, hace que siempre esté intentando sumar”, señaló el profesional en Frecuencia Personal.

El flamante equipamiento procesa la muestra en 30 minutos. Los hisopados que se vienen realizando hasta el día de hoy son los que buscan material genético pero tienen la limitación de que están tardando entre 24 y 48 horas por el volumen de muestra y por lo que tarda el proceso.

Estos nuevos métodos, que ya fueron tomados como diagnostico en Japón y en Estados Unidos e ingresaron recientemente a la Argentina, determinan una proteína también de un hisopado pero permite una velocidad de acción mucho mayor.

La otra situación importante para todos los que manipulan es que una vez tomada la muestra, ésta se inactiva y se puede procesar igual por lo que la muestra deja de ser contagiosa para aquellas personas que realizan el análisis.

Dorronsoro comentó que el estudio tiene un valor de $3000, es el costo de lo que le sale al laboratorio la determinación. Subrayó que no hay un lucro, “es lo más finito”, más que nada porque por la demanda, no se podría “bancar” de otra manera.

Como estos avances, van más rápido que las obras sociales, por el momento no hay mutual que lo cubra.

Aquel vecino que quiera acceder a este análisis debe comunicarse primero con el Laboratorio Dorronsoro porque dependiendo de cada situación particular, el asesoramiento es personalizado.

Además porque la toma de muestra y el procesamiento se hace fuera del horario de atención habitual de los pacientes, a las 5 y media o 6 de la mañana o a las 13 o 14 horas donde no hay flujo de personas dado que se debe hacer una desinfección, el profesional se debe preparar con un equipamiento especial para la toma de muestra y tampoco puede dejar de atender otras patologías y poner en riesgo a otros pacientes.