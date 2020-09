Tibiletti: «nos podemos contagiar de quien menos lo esperamos»

En Conferencia de Prensa, el Secretario de Salud de la Municipalidad de Las Flores, Dr. Juan Tibiletti, se refirió a la actualidad sanitaria de nuestra localidad.

Hay 55 casos activos. Ademas hay más de 400 personas aisladas por ser contacto estrecho, a las cuales se les realiza un seguimiento exhaustivo.

Asimismo aseguró que hay entre un 60% y un 70% de ocupación hospitalaria que va variando según las altas y recordó que como el Hospital de nuestra ciudad es regional (solo hay tres en la zona) existe siempre la posibilidad de recibir pacientes de otras localidades.

Lo que se está viendo desde los últimos 10 días, desde que se decidió estar en una fase 4 más estricta, es que el virus se está reproduciendo tal como se estimaba y están apareciendo muchos más casos a los que se venía acostumbrando.

Las autoridades observan que la comunidad ha respondido en cuanto a las actividades al aire libre, en cuanto al uso de los espacios públicos para no juntarse ni amontonarse, pero también se sigue viendo que se siguen realizando eventos y reuniones sociales, las cuales están prohibidas.

Por esto el Secretario dijo que se tiene pensar que esto es hacia adelante, hacia el futuro y es una situación que nos va a llevar mínimo 7 u 8 meses de convivir con el coronavirus porque, como se ve en las noticias, donde se originó la pandemia, está volviendo la ola de contagios y no se está exento de eso hasta que llegue la vacuna.

En este sentido, subrayó, es importante entender que nos debemos acostumbrar a convivir de la mejor manera posible con este virus y convivir significa cuidarnos con la distancia entre las personas, el uso de mascarillas, la higiene de manos y cuidando a nuestros adultos mayores y a aquellos que son factores de riesgo.

Vienen días lindos, buenas temperaturas y dependerá de nosotros hacer todo lo que sea necesario para mantener la posibilidad de volver a disfrutar al aire libre de todo eso.

Tibiletti dijo que en una pandemia que ocurre cada 100 años, tenemos que hacer el esfuerzo de dedicarnos exclusivamente a la familia, y no a los amigos, a los encuentros sociales porque esa es la mejor manera para que nuestro sistema de salud no se sature porque el sistema es la única respuesta que tenemos para que aquellos afectados no pasen un mal momento.

También es fundamental pensar como individuo y como sociedad para que nuestra comunidad no pase por situaciones y momentos que se han tenido que vivir en otras localidades, incluso las mas cercanas.

El funcionario ratificó que el virus está circulando en Las Flores y que con los 55 casos activos es probable que haya 300 personas que estén dando vuelta con el virus y que no se pueden detectar por lo que nadie puede estar seguro en dónde se puede contagiar, incluso podemos contagiarnos del que menos lo esperamos.