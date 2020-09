Sentido agradecimiento y mensaje de la esposa del hombre de General Alvear internado con COVID en nuestro Hospital

A través de la Red Social Facebook y en una publicación realizada al Director del Hospital General Zonal de Las Flores, Dr. Mauricio Alejandro, la compañera de vida del hombre de General Alvear que fue trasladado a nuestra ciudad con diagnóstico de COVID-19 y algunas complicaciones por la enfermedad, agradeció enormemente a todo el personal de salud de nuestra comunidad.

Asimismo nos pidió a los vecinos de Las Flores que extrememos los cuidados y no sólo por nosotros mismos si no como una señal de respeto para con todos esos profesionales que «viven una realidad desgarradora».

Compartimos la carta completa:

Soy Yanina Briones de General Alvear …No encuentro palabras de agradecimiento para usted Doctor Mauricio Alejandro y todo el personal de Salud ..en esta pandemia que estamos viviendo y hoy me tocó a mi muy de cerca como familiar y también paciente de COVID..POSITIVO..mi marido fue trasladado a las flores en grave estado …no quiero imaginas el trabajo la dedicación y el esfuerzo que Jan hecho y siguen haciendo …pero sobre todo quiero destacar la calidez humana que tienen y tuvieron conmigo en cada parte médico ..ellos ..viven una realidad desgarradora …con miedos y angustia dia a día ..pero el amor y vocación que le ponen es increíble ..yo a ese hospital y a todos estos médico y demás personal les debo no sólo la vida de mi marido sino también la paciencia y el amor que trasmitieron para conmigo desde el primer día..

Hoy quiero hablarles a toda la gente de las flores …este virus .No es un simple resfrío …No sólo se contagia la gente mayor o la que tiene alguna patología ….mi marido tiene 42 años y es una persona totalmente sana y el COVID lo llevo a una terapia intensiva conectado a un respirador y en un coma inducido ..hoy el tratamiento de plasma …tiene riesgo ..x eso te pido te suplico .que te cuides y q cuides a todo el personal de Salud. Ellos no necesitan que los aplaudan ellos necesitan que te quedes en tu casa ..que respete tu vida y las de ellos …por favor …yo también soy personal de Salud.trabajo en un kirofano y no te das una idea el miedo que se vive ..pensas en tu familia hijos y aún así es más fuerte la vocación que tenes ..pero también detrás de cada traje que hoy nos ponemos hay un padre un hijo \a una esposa y madre …sólo quiero que tomen conciencia cada cuerpo es diferente y el covid te afecta de distinta manera.es difícil estar encerrado para vos ..pero para mi es difícil estar pendiente de un llamado dándome una mala noticia ..eso es difícil AMA LA VIDA TUYA Y LA DEL PERSONAL DE SALUD .Eternamente agradecida

https://www.facebook.com/mauricio.alejandro.10/posts/3603639213001034