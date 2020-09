«Dia del estudiante» en Azul acordaron con los jóvenes

En la ciudad de Azul los representantes de la PROMO 2020 de los distintos establecimientos educativos se reunieron con las autoridades para acordar los cuidados que se deben tener para el próximo lunes, Dia del Estudiante, en tiempos de pandemia.

“Fue una reunión muy fructífera porque notamos la buena predisposición de los chicos y la preocupación por lo que estamos atravesando. Nuestro objetivo como municipio es desalentar todo tipo de encuentros sociales porque nuestra prioridad hoy es preservar y cuidar nuestro sistema de salud, aunque comprendemos y compartimos la angustia que esto les genera a los jóvenes”- señaló el jefe de gabinete y gobierno Eduardo Vieyra.

En el transcurso de la jornada de ayer (viernes) también los jóvenes expresaron su postura a través de un comunicado oficial que indica lo siguiente:

COMUNICADO DE LA PROMO 2020 – AZUL –

«En la mañana del día viernes 18 de septiembre decidimos no concurrir al parque el día lunes 21 de septiembre para festejar el día del estudiante.

Tomamos esta decisión debido a los fallecimientos recientes y el estado crítico del uso de las camas UTI en el hospital de nuestra ciudad.

Aclaramos que no seremos responsables de las personas que concurran al parque y realicen sus respectivas actividades, ya que la responsabilidad social es pura y exclusivamente individual.

Como es de público conocimiento tuvimos una reunión con el municipio este mediodía, pero aclaramos que nuestra decisión fue tomada antes de conocer la respuesta del mismo. Agradecemos que el Estado Municipal nos haya brindado una respuesta de forma presencial con sus explicaciones, aunque no hayan hecho de público conocimiento lo que planteamos allí.

Entendemos y somos consciente de la situación actual de la ciudad y agradecemos a aquellos que nos apoyan en nuestras decisiones y proyectos.

Desde ya nuestras condolencias a los respectivos familiares de los fallecidos».