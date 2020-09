«No generemos que nuestro sistema de salud se vea sobrepasado en su capacidad de atención»

En el mediodía de hoy, jueves 17 de septiembre y tras la confirmación en las ultimas horas de 5 cinco nuevos casos positivos de coronavirus, el Intendente Municipal, Ing. Alberto Gelené, brindó una conferencia junto al Secretario de Salud, Dr. Juan Tibiletti, y el Director del Hospital Zonal General, Dr. Mauricio Alejandro.

El Jefe Comunal señaló en el comienzo que esta comunicación es para alertar y manifestar la preocupación que existe por la escalada de casos que se viene dando en la Provincia (el 20% de los casos que se están detectando son del interior bonaerense) y que está repercutiendo en nuestra ciudad y en localidades de la región.

Las Flores registra al momento trece casos activos y hay varios en estudio cuyos datos se conocerán en las próximas horas. De los ocho análisis que se conocieron hoy, cinco dieron positivo por lo que si el porcentaje de los que restan, se da como los resultados de esta jornada, habría que pensar que se contarían 25 casos, en las semanas subsiguientes alrededor de 50 contagios y mas adelante mas de cien por lo que la situacion se complicaría considerablemente.

Gelené remarcó que en la sociedad hay un componente del cual gran parte de la comunidad es responsable – no todos porque hay mucha gente que cumple – y tiene que ver con que se han registrado muchos comportamientos inadecuados que son difíciles de controlar cuando no solo se incumplen las recomendaciones, sino también las directivas y que han generado contagios no deseados que a su vez ponen en riesgo a toda la comunidad florense, no solamente a sus familias, a sus amigos, porque quien se contagia en un lugar de riesgo como es un encuentro familiar, una fiesta, algo de lo que sabemos que no se puede realizar, indirectamente está comprometiendo al resto de las personas en todas las actividades que estan permitidas y que permiten trabajar, que los comercios funcionen, las acciones recreativas.

“Esa cuestión es muy necesaria de entender lo que significa la irresponsabilidad de incurrir en acciones que comprometen a la salud publica en su conjunto”, insistió el intendente.

Ademas dijo que lo que se trata es advertir y hacer conocer la realidad porque no es necesario que por nuestro comportamiento se llegue a situaciones de distritos vecinos, aunque lamentablemente en el camino que va Las Flores, si no está la responsabilidad de cuidarnos y cuidar al otro, es una situación a la que se puede llegar pronto.

Desde las autoridades se alerta, se pide colaboración y concientización de los riesgos que hay porque sobre todo no estamos en condiciones de multiplicar casos para que luego nuestro sistema de salud, que hoy puede atender muy bien todos los casos que van apareciendo, se sobrepase en su capacidad de respuesta.