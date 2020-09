El Sarmiento que no se debería homenajear

Sobre los mas débiles y desprotegidos: “Si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigos y de las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran: porque el estado no tiene caridad, no tiene alma. El mendigo es un insecto, como la hormiga. Recoge los desperdicios. De manera que es útil sin necesidad de que se le dé dinero. ¿Qué importa que el estado deje morir al que no puede vivir por sus defectos? Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad, hijos de padres viciosos, no se les debe dar más que de comer”.

Sobre las Malvinas: «La Inglaterra se estaciona en las Malvinas. Seamos francos: esta «La Inglaterra se estaciona en las Malvinas. Seamos francos: esta invasión es útil a la civilización y al progreso». Sobre la campaña del desierto (genocidio) dijo irónicamente: «el General Julio A. Roca, al regreso de la Campaña al Desierto de 1879 ha descubierto que en la Patagonia no hay indios!». Sé que hay muchos a los que no les importan las entonces ideas racistas, incorrectas, repulsivas de un escritor audaz, apodado «el Loco» y que como presidente dio un impulso muy importante a la educación pública y convirtiendo a la Argentina en un país destacado en la educación. En lo personal prefiero no tenerlo en el «bronce» ya que tengo muy presente aquello de «tus palabras y opiniones dicen mucho de ti como persona». Flavio Perez