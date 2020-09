Axel Kicillof anunció el aumento para los policías bonaerenses

La suba llevará a 44 mil pesos el salario de bolsillo de 39.500 oficiales. Además se triplica el valor de las horas extra y pasa de 1130 pesos a 5 mil pesos el monto para adquisición de uniformes. Ambos rubros estuvieron congelados durante el gobierno de María Eugenia Vidal.



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anuncia el Plan Integral de Seguridad que, entre otras cuestiones, contempla un aumento salarial para los policías bonaerenses. La suba llevará a 44 mil pesos el salario de bolsillo de 39.500 oficiales. «Se aplicará esta misma proporcion a la misma jerarquia mientras se logra calibrar nuestra estructura», afirmó Kicillof.

También informó que se aumentará el monto para la compra de uniformes, que estaba congelado en 1130 pesos y ahora pasará a ser de 5 mil pesos. Además, subirá el valor de las horas extras, que también estuvo congelado durante todo el gobierno anterior: era de 40 pesos y se triplicará para llegar a los 120 pesos.

Kicillof agregó que se dará a la policía bonaerense «un plan estratégico para que desarrolle los mismos estándares que tienen las fuerzas federales». «Se pondrá en marcha el Instituto Universitario Juan Vucetich que nos va a permitir avanzar en la jerarquización de nuestra fuerza», añadió.

«No se puede implementar un plan de seguridad como el que necesitan los y las bonaerenses con una policía con sueldos deteriorados«, dijo el gobernador. Agregó que «los salarios de los policías tienen que estar a la altura de las circunstancias».

«La gestión anterior había prometido equiparar los salarios de la policía de la Provincia al de otras fuerzas. No se hizo. No solo no fue verdad, sino que cayó un 30 por ciento. El salario de la policía fue el que mas se resintió de todos en los cuatro años anteriores», expresó Kicillof.

Fuente: Página 12