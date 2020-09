«Hay Gato encerrado. Fase 3»: el Gato Peters y esta nueva propuesta en vivo y por streaming

Dice un refrán que “no hay dos sin tres” y el Gato Peters no quiso desaprovechar la oportunidad.

Este domingo 13 de septiembre presenta su tercer espectáculo en vivo y a través de Streaming.

“Sigue habiendo gato encerrado. Ojalá esta fase 3 sea la última porque significaría que estamos saliendo”, dijo el humorista que debió agiornar obligadamente su show a los medios digitales por la pandemia.

En esta oportunidad el escenario será Bartolo y Serapio, de Jorge Cerbino. El primero fue en la Sala Hugo Mario Ianivelli de la Secretaría de Cultura, el segundo en el Teatro Español y allí la idea era mostrar las butacas vacías y ahora la finalidad es un poco la misma, mostrar el bar vacío “por todos los símbolos de este tiempo y todos los duendes que esos lugares implican”.

En este lugar además hay una caricatura de su querido y recordado hermano Walter, la cual será utilizada para hacer un dialogo con su hijo Santiago, quien también participa del espectáculo con sus monólogos y trucos de magia.

El objetivo por otra parte es acompañar a Jorge, un empresario del entretenimiento de toda la vida.

El contenido

La presentación tendrá, entre otras cosas, reversiones de algunos clásicos. El Gato explicó que en el primer y segundo ya “gastaron” el espectáculo que habían preparado para este año que se llama “Cuenteros” por lo que para ahora tienen algunas cosas nuevas, grandes éxitos que pensaban poner en un disco y que son los que la gente siempre les pide, la versión actualizada de algunos clásicos.

Asimismo contó y adelante casi en exclusiva que no quieren que este año no haya disco, como vienen haciéndolo habitualmente, por lo que para diciembre estarán lanzando “Cuenteros” en audio y también se editará en video (más que nada porque el streaming como la mayor parte va en vivo, no queda guardado todo).

El equipo ya se ha juntado a ensayar esta nueva propuesta, han probado el mejor lugar, cámaras, luces y está todo encaminado para el tercer show que tendrá algunas cosas grabadas y editadas previamente y otras del momento.

Los accesos virtuales ahora se podrán adquirir a través de la plataforma Ticketek Live en https://www.ticketek.com.ar/gato-peters/online. El espectáculo será este domingo a las 20 horas.