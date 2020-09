25 DE MAYO: 11 casos activos en el Partido y un paciente en Terapia Intermedia trasladado desde Bragado

Marcelo Amado, Director y periodista de FM 105 de 25 de mayo, detalló la situación epidemiológica de la vecina ciudad.

En todo el Partido hay 11 casos activos de COVID-19, algunos en la localidad cabecera y otros en Norberto de la Riestra y en Pedernales. Ademas hay 11 casos en estudio y se esperan los resultados que, tal como indicó el comunicador, vienen demorados por el colapso que hay en los distintos laboratorios de la Provincia.

El gobierno bonaerense ha decretado la Fase 5 para este distrito pero las autoridades municipales han determinado seguir en Fase 4. De todos modos las actividades se desarrollan de manera normal, tal como estaba estipulado en relacion a ese estadío.

A criterio del periodista, el horario continua bastante extendido, hay mucho movimiento en espacios públicos, sobre todo los fines de semana, el distanciamiento se cumple poco, la gente no utiliza tanto el tapaboca o barbijo como al principio por lo que los riesgos son altos.

Lunes y martes distintas dependencias oficiales no han abierto por algunos casos y vínculos estrechos: Municipalidad, Concejo Deliberante, Consejo Escolar, Juzgado de Faltas, y Correo.

En el municipio aun quedan algunas dudas alrededor de algunos casos cero, incluso porque ya se puede estar considerando que el virus anda circulando en 25 de mayo.

Ademas el panorama es de preocupación teniendo en cuenta que Bragado tiene mas de 300 casos activos y unos cuantos mas en estado de investigacion epidemiológica.

El sistema sanitario bragadense se ha visto superado y 25 de mayo ha recibido un paciente que está internado en sala de cuidados intermedios en el Hospital “Saturnino Unzué”. En este marco se verá si serán mas los afectados de esa ciudad que requieran del servicio de salud veinticinqueño.

Esto es posible gracias a los convenios que se han venido dando entre la Provincia y los municipios y la solidaridad que, indudablemente, tiene que primar en estos momentos entre los distintos distritos bonaerenses.

Deportes

Están permitidas las actividades y disciplinas individuales y pueden funcionar los gimnasios.

El futbol aun no; la Liga todavía no ha podido reunirse (habían acordado algunas reuniones pero no las pudieron hacer), el 7 de septiembre sería el encuentro, el mismo día en que comenzarían los entrenamientos a nivel de distintas categorías aunque 25 de mayo empezaría a despedirse de lo que podría ser una eventual competencia oficial durante el 2020 dado que los clubes están dispuestos a iniciar la actividad competitiva directamente en el próximo año.