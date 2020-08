Nicolás Carrillo, Movimiento Evita Tandil: «no nos parece bien que se alienten movilizaciones en este momento de mucho peligro para la salud pública»

Nicolás Carrillo es referente del Movimiento Evita en Tandil y coordinador de la Quinta Sección Electoral, un desafío que viene desarrollando desde hace ya algunos meses.

Esta región está compuesta por 24 distritos y comprende mucho en lo geográfico porque son marcadas las distancias entre cada una de las localidades.

La pandemia ha frenado muchas cosas, entre ellas varios encuentros que se iban a realizar y se iban a sumar a otras reuniones muy importantes que incluso ya se habían llevado a cabo en Las Flores, en la ciudad serrana, entre otros lugares.

Quedó pendiente un encuentro en nuestra localidad que se iba a hacer con el obispo y con el Intendente. Los mecanismos se tuvieron que ir adaptando a las nuevas formas de comunicación como el Zoom, por videollamadas y varios otros medios a los que la humanidad se ha tenido que acostumbrar aunque que por otro lado, y como señaló Carrillo, es más eficiente porque les evita viajar, perder un día entero en un viaje, evitar cualquier inconveniente en el marco de la pandemia y demás.

En la charla que mantuvo con Play Radios, el referente también se refirió a la situación epidemiológica de Tandil que pasó de no tener casos a tener una duplicación de afectados en una semana dado que se registraron alrededor 80 casos en 10 días.

También señaló que hay gente que está denunciando que llama al número de referencia por la presencia de síntomas de COVID y no se la atiende, no se les da respuesta o se les dice que se mantengan en sus casas por lo que empezó a haber un malestar en la población, una desconfianza a los datos oficiales, más allá de que se es conciente que la ciudad no está exenta a los contagios, que es fundamental el cuidado, la prevención, tratar de mantener el aislamiento, las medidas de seguridad porque el proceso de la vacuna que se viene anunciando va a llevar un tiempo.

“Hay que hacer los esfuerzos desde lo individual aunque es un momento que, claramente, genera mucha angustia en las familias, en los jóvenes y hay que tratar de mesetar la curva lo más posible hasta que esté el remedio de la enfermedad porque si bien Argentina, gracias a Dios, ha generado una letalidad muy baja por ahora porque se ha generado un sistema de salud muy fuerte para contener la situación, quienes tienen la enfermedad, quienes son adultos mayores, están muy en riesgo entonces entre todos tenemos que, de manera solidaria, tratar de derrotar este virus, este enemigo invisible que está generando tanto mal”, indicó.

En la marcha del #17A, Tandil ocupó un poco el centro de atención porque se conoció que a la misma asistió el medico infectólogo que en esa localidad está encargado de firmar los partes epidemiológicos diarios.

Al respecto Carrillo dijo que eso fue de una irresponsabilidad mayúscula y de una doble vara total porque quienes se manifiestan en contra del debate por la reforma judicial porque dicen que no es el momento, que no están dadas las condiciones, son los mismos que “agitan movilizaciones”, aunque de un sector muy minúsculo de la sociedad, que no tiene demasiados argumentos, que es adversario de cualquier política que se pueda tomar desde el Frente de Todos, desde el gobierno de Alberto Fernández y que se va a manifestar en cualquier ocasión, una oposición muy dura y muy irresponsable en este momento porque quienes deben cuidar a la población no deberían estar contradiciendo los partes médicos, la tarea que llevan adelante cada día.

“Nosotros tenemos que plantear que está bien que se opongan a las medidas que tomamos, que haya oposición, que piensen diferente, que lo manifiesten, es parte del juego democrático y es necesario ademas que se planteen los errores, las diferencias, lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que corregir. Lo que no nos parece bien es que se alienten movilizaciones, como se vio en la foto, con adultos mayores, en un momento de mucho peligro para la salud pública”, agregó el referente.