Conc. Leo Municoy: «es una Ordenanza que hubiese preferido no votar; hubiese preferido un acceso embellecido porque los fondos estuvieron»

En la Sesión Ordinaria que se llevó adelante ayer por la mañana, el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad aprobó la Ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo local a devolver los fondos que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación transfirió en el año 2017 para un convenio que no fue rendido por el Municipio en relación a una obra de mejoramiento que se debía realizar en el acceso por Av. Manuel Venancio Paz.

El acuerdo firmado entre la administración del Escribano Ramon Canosa y la Secretaría de Asuntos Municipales dependiente de dicho ministerio, estipulaba la transferencia de un subsidio de más de tres millones que recibió la Municipalidad.

La mitad de ese dinero era para la adquisición de luminarias, cestos de basura, baldosones y demás elementos, los cuales fueron comprados y rendidos.

La otra parte debía ser utilizada para la compra de hormigon para mejoramiento del mencionado ingreso a la localidad. Dicha parte no fue utilizada tal como se indicaba – la gestión anterior informó que cuando se quiso comprar los materiales, el dinero recibido no era suficiente para lo que se requería y se habría hecho de otra manera – por lo que esa parte no pudo ser justificada en el marco del convenio.

Las pautas de los acordado determinaban que si una de las partes no cumplía con la totalidad de lo dispuesto, se debía rescindir el convenio.

El municipio de Las Flores, antes del inicio de la nueva gestión, mediante diferentes notas e intercambios con la oficina correspondiente intentó cumplir con el convenio pero eso no pudo solucionarse.

En la actualidad, la administración local para poder recibir nuevos subsidios similares (el Intendente Alberto Gelené gestionó bajo las mismas condiciones una partida de fondos de aproximadamente 15 millones de pesos para pavimentar la Av. Cruz Marqués desde Las Heras hasta Av. Vidal) y tras haberse rescindido finalmente el acuerdo, deberá devolver la partida de dinero que es de un total de $3.013.989,37.

El Presidente del Bloque de Concejales “Todos x Las Flores”, CPN Leonardo Municoy, explicó todo lo referente al expediente y en su alocución manifestó que “es una ordenanza que hubiera preferido no votar, lo que hubiese preferido que Las Flores tenga un acceso embellecido porque los fondos estuvieron, porque fue una solicitud del Departamento Ejecutivo anterior que presupuesto la obra y dijo que eran 3 millones de pesos y no se hizo, vino la plata y no se hizo”.

En este sentido también señaló que esto habla de una serie, uno más de los compromisos asumidos por la gestión del Intendente Canosa que no se cumplió.

“¿Qué pasaría si llegan los 15 millones de pesos y no se ejecuta la obra de la Cruz Marques? Para esta gestión, o para la otra va a ser un condicionante para futuros apoyos y el apoyo de la gestión Cambiemos estuvo”, agregó Municoy.