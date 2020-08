Jorge Álvaro, ATE: «sabemos que el Intendente ha atendido a otros gremios pero a nosotros no»

Jorge Álvaro, el Secretario Regional de ATE, sindicato que en nuestra ciudad representa a empleados municipales, además de trabajadores de otros organismos, dijo que han tratado de comunicarse con el Intendente Alberto Gelené y con el Ejecutivo pero no han recibido respuestas.

“Nosotros la verdad no tenemos una relación ahora en este momento con el Intendente, lógicamente no nos dejan entrar y no podemos tener reuniones pero si tenemos representantes gremiales en el lugar y necesitamos que nos atienda”, aseguró.

ATE ha enviado una nota con los referentes locales porque lo que se solicita desde el sector es que haya pases a planta permanente, recategorizaciones y varias otras cosas que se pueden realizar (hay muchos trabajadores del PROCEM que hace muchos años están en el sistema informal), tal como indicó, aunque se esté en cuarentena. La idea es poder analizar la situación, siempre teniendo en cuenta los recaudos necesarios ante estos tiempos. De todos modos, insistió, no tienen un contacto directo.

Álvaro agregó que “tampoco nos atiende por teléfono; les dejamos mensajes, no nos atiende. Sabemos que atiende a otros gremios pero a nosotros no. La verdad que me sorprende porque tenemos la necesidad como gremio porque hay compañeros que necesitan que se los atienda”.

Puntualizó que desde el Ejecutivo se han tomado pedidos de otros gremios, han pasado a planta permanente a trabajadores, algo que le parece fantástico, pero del listado de ATE no. Primero no los han atendido y segundo no se ha prestado atención a la lista que desde esta representación se hizo.

Álvaro, residente en la vecina localidad de Monte, ante la emergencia sanitaria por el coronavirus y los controles que se realizan en los accesos, no puede llegar hasta nuestra ciudad pero en lo local está el Delegado Raúl Vicente Risso, entre otros referentes, con quienes si puede conversar la gestión municipal en una reunión formal y eso es lo que espera el gremio.