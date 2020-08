Repudio total a los dichos de Duhalde… ¿en Las Flores se enteraron?

Salvo honrosas excepciones como la de la Comisión de Familiares y Amigos de Desaparecidos y Victimas del Terrorismo de Estado y alguna «suelta» adhesión individual de algún político local o sector que copia y pega, es al menos sorprendente que en nuestra ciudad no haya aparecido públicamente a lo largo del día NINGÚN REPUDIO CON OPINIÓN PROPIA de ningún sector, partido, dirigente, funcionario acerca de las REPUDIABLES declaraciones del ex-presidente interino Eduardo Duhalde.

La terrible y detestable declaración pública en la que brega por un golpe de estado, ha sido tan vapuleada en éstas horas que el propio dirigente octogenario haya intentado dar marcha atrás declarando en medios afines al empresariado, que se supone lo apuntala, que «Es muy posible que yo también esté afectado psicológicamente… que mi comportamiento no esté diez puntos, es muy posible que exagere… que todo ésto me lleve a decir cosas que me tenga que arrepentir de haberlo dicho».

Volviendo al primer párrafo, el propio dirigente irresponsable se da cuenta de la barbaridad expresada y en Las Flores parece que muchos no se enteraron.

Flavio Perez