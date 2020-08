Di Giano: «no es necesario retroceder de fase porque no se registraron contagios en actividades deportivas, comerciales o industriales»

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Las Flores, Abg. Javier Di Giano, explicó por qué nuestro Partido continúa en la Fase 5 de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio a pesar de que se han confirmado varios casos de coronavirus.

Dijo que no es necesario retroceder de estadío porque está comprobado que no se han registrado contagios no se han dado en el ámbito de las actividades comerciales, ni de las actividades productivas ni deportivas que se han habilitado en las últimas etapas.

Se ha visto que en esos espacios los vecinos toman precauciones, por el contrario la mayoría de la transmisión del virus se está dando por situaciones fuera de la realización de esas actividades o de los trabajos, se está dando mayormente en el ámbito familiar o en las reuniones sociales.

“La decisión es tratar de fortalecer esta normalidad que hemos conseguido, fortalecer el desarrollo de todas las actividades que hasta ahora se están desarrollando en la ciudad y extremar los cuidados en aquellos lugares en los que efectivamente se estaba dando la transmisión”, remarcó el funcionario.

No se habilitará nada nuevo pero se pondrá énfasis en la importancia de reforzar la prevención y el cumplimiento estricto de los protocolos.

Al principio, indicó Di Giano, había algunas actividades en las fases que marca el gobierno de la Provincia que aparecían como las actividades más riesgosas, tal es el caso de los gimnasios y otros deportes, sin embargo, tras frenar esas disciplinas por la aparición de algunos casos y tras retomar las mismas y hasta ahora que ya se ha transitado un tiempo con esas habilitaciones, no se han registrado casos allí por lo que no tiene sentido parar ese tipo de actividades simplemente para crear la sensación de que se está combatiendo la enfermedad, sería combatirla en un lugar equivocado porque no es allí donde se transmite el virus.

En esto también está la respuesta de porque están habilitados los restaurantes y bares en nuestra ciudad.

Se han habilitado para fortalecer y defender la actividad económica y las fuentes laborales y además para tener un mayor control del volumen de personas que asisten, cuestión que en un ámbito privado lógicamente no se puede realizar.

El número de vecinos que concurren a estos lugares durante viernes, sábado y domingo es muy chico; además deben cumplir con un protocolo estricto que se les exige a los propietarios de los comercios. En cambio las reuniones familiares pueden ser llevadas a cabo potencialmente por los 24 o 25 mil habitantes que hay en la ciudad.

“No se puede comparar una situación con otra. Todas las actividades que podamos incorporar para acercarnos cada vez más a la normalidad que existía antes de la presencia de la pandemia, tenemos que fortalecerlas», insistió. Y agregó: «en cambio aquellas actividades de las que por ahora podemos prescindir como son los encuentros sociales, deberíamos evitarlas sobre todo porque el ámbito en el que se dan, estamos más distendidos entonces es un ámbito que no resulta propenso para desempeñarnos con cuidado o para cumplir protocolos”.

En las reuniones familiares o en encuentros con amigos, dijo el funcionario, es muy raro que se use el tapaboca, que se respete el distanciamiento entre persona y persona, probablemente se comparta el mate entonces sin querer, porque nadie quiere contagiarse, nos relajamos en esos ámbitos el cuidado de las medidas de prevención y se puede dar la transmisión.