Temas tratados en la reunión de la «comisión de emergencia»

Este mediodía se volvió a reunir la comisión de emergencia y con un grupo acotado de participantes para mantener ampliamente el distanciamiento. donde se detalló la situación

epidemiológica al día de hoy y se puso en conocimiento de los integrantes, las medidas que se van llevando a cabo.

Se transmitió tranquilidad, explicando detalladamente, de cómo se están llevando a cabo los recorridos por las distintas áreas municipales y de oficinas públicas para supervisar que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad , para de esta manera evitar los contagios y que las actividades comerciales puedan continuar habilitadas como al día de hoy.

El secretario de salud, Dr. Juan Tibiletti, explicó que el caso positivo informado hoy por la mañana, pese a que no se hisopo por ser conviviente con un caso positivo, se debió a que es un pedido de la ART de la persona, para constatar que la misma no puede concurrir a su trabajo.

El Dr. Tibiletti, se explayó sobre algunos tips que son de suma importancia tener en cuenta a la hora de compartir un espacio de trabajo, además de no compartir ninguna bebida u otros alimentos, también es recomendable no compartir elementos de trabajo, como por ejemplo una lapicera u otros materiales comunes a una oficina. Respetar el distanciamiento social y lógicamente el uso del barbijo.

Es importante remarcar que sería muy útil para el sistema de salud local, que aquellas personas que son trabajadores esenciales o que hayan estado en contacto estrecho con casos en estudio se inscriban en la aplicación miestado.com.ar, donde ahí las autoridades sanitarias pueden tener un control mejor aún del que se tiene en este momento.

Por su parte el director del hospital local, Dr. Mauricio Alejandro, comento que la situación en el hospital en cuanto a su capacidad es buena y volvió a remarcar que en estas horas llegarían más insumos médicos.

Un tema recurrente fue la idea de seguir consolidando todas las actividades que se encuentran habilitadas el día de hoy, siempre bajo los protocolos aprobados y remarcar fuertemente a toda la comunidad que las reuniones entre amigos y familiares NO están permitidas, ya que es ahí donde más se han detectado los casos de contagio en la ciudad.

Por otro lado, se informó que ya se encuentra elaborado un protocolo de bioseguridad para

trabajar en la recolección de los residuos en los hogares de las personas que se encuentran

contagiadas por Covid-19, para que, de esta manera, el virus no se propague y para que

también los recolectores de dichos residuos no corran ningún riesgo a la hora de retirarlos.

Se acordó en seguir trabajando en conjunto para seguir evaluando nuevas accionas a llevar adelante, acordando entre todos mantener el esfuerzo en mantener cada una de las actividades habilitadas, productivas y comerciales y reforzar aún más la toma de conciencia social que cada uno de los ciudadanos deben respetar para no complicar el estado de situación actual.