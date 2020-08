Intendente Gelené: «DEBEMOS EVITAR LOS ENCUENTROS Y ES FUNDAMENTAL EL DISTANCIAMIENTO»

El Intendente Alberto Gelené estuvo un contacto con Play Radios en las primeras horas de este miércoles 19 de agosto y horas después que se conoció el resultado negativo de 21 hisopados que se habían hecho en nuestra ciudad.

“Realmente estábamos muy expectantes de los resultados que estábamos esperando, eran muchos análisis y la verdad que fue una buena noticia recibir esa novedad”, señaló en el inicio.

Hay otros siete casos en estudio por estas horas, y podrían ir recibiéndose algunos más, pero se inició una jornada mejor que la de ayer, tal como indicó.

De todas maneras, insistió en que este panorama no significa bajar los brazos ni mucho menos porque, como ya lo han explicado, el coronavirus está circulando en nuestra ciudad por distintos frentes, es decir que los casos que hoy están activos no provienen solamente de un solo sector por lo que con más razón se debe profundizar el seguimiento epidemiológico, la pesquisa de los casos y sabiendo que son de distintos lugares que pueden estar interconectados entre o no, hay que seguir haciendo no solo las prevenciones del caso, el ordenamiento que es a través del aislamiento, como está sucediendo con varias personas que son contactos estrechos, y ampliando las medidas de seguridad.

En este sentido el jefe comunal volvió a pedir que se eviten las reuniones sociales y familiares, que se utilice el barbijo o tapa boca y nariz, que se mantengan las condiciones de higiene y el distanciamiento que es fundamental porque hoy la única vía de comunicación que evita los contagios es la telefónica o la virtual, y encontrarse con cualquier persona, en cualquier sitio puede significar una posibilidad, por lo que ese debe ser el comportamiento que se debe tener en la comunidad.