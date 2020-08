Dr. Martín Saladino: «la gente se ocupa bastante de su salud, más allá de lo que está pasando»

El Doctor Martin Saladino dialogó en exclusiva con Frecuencia Personal (lunes a viernes de 8 a 13 horas por FM 107.7) y se refirió a la importancia del cuidado de la salud respecto a otras patologías, otras enfermedades, más allá de lo que está sucediendo en el marco de la pandemia por el coronavirus.

El profesional señaló que en las primeras semanas de la cuarentena que el gobierno decretó en nuestro país, se notó drásticamente la disminución de las consultas por guardia, fue mucho menor que lo que se acostumbraba en el día a día.

Luego, con las sucesivas renovaciones del Aislamiento, en tanto, se fue viendo que la población fue tomando un poco más de confianza en salir a la calle y hacer la consulta diaria, del consultorio de la urgencia, tal vez no tan urgente. “Se le fue perdiendo un poco al miedo a la pandemia y en la guardia externa, la guardia general, que en el Hospital está desdoblada de la guardia respiratoria, día a día va creciendo la cantidad de consultas”, indicó.

En el nosocomio local además se está retomando de a poco la actividad de los consultorios externos.

Por otra parte, expresó que probablemente el uso de barbijos o tapa boca y nariz haya permitido a las personas cuidarse de algunas enfermedades respiratorias que en otros años u otras etapas se hayan presentado.

Particularmente lo ha estado charlando profundamente con algunos pacientes, principalmente con aquellos que han tenido antecedentes como bronquitis, asma, alguna neumonía no anualmente sino año por medio y que ahora por el uso de barbijo este año no han tenido tos o no han hecho eventos de broncoespasmo.

En cuanto a esto dijo que “es una barrera de protección de la que no debemos prescindir por lo menos en estos momentos y probablemente por un largo tiempo” y agregó que cree que es “una muy buena medida, sobre todo en épocas invernales”.

El médico, en otro tramo, aseguró que la consulta de consultorio de especialistas en privado no ha disminuido considerablemente. En el Hospital hay algunos turnos para determinados consultorios en los cuales se atiende días precisos, y en Las Flores está claro que la consulta no ha mermado, la gente se ocupa bastante de su salud y eso es sumamente importante, más que nada cuando la persona tiene antecedentes porque el paciente hipertenso sigue siéndolo, el diabético no deja de serlo y necesitan su control periódico, trimestral o semestral, por parte del especialista.