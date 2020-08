Los medios no debemos reemplazar a las redes y tampoco las redes a los medios

En éstos tiempos muy dificiles que nos toca atravesar, los medios de comunicación no estamos ajenos y el «coletazo» de la compleja situación económica nos golpea duramente.

Además de sostener el espacio ganado con mucho esfuerzo, dedicación y responsabilidad a lo largo de los años, debemos permanentemente ir adecuándonos a los nuevos tiempos tecnológicos tratando de «competir» con las redes que llegaron para quedarse, y eso lo tenemos claro y lo entendemos. También está claro que el vecino común hace uso y abuso de dichas redes sin ningún tipo de control ni regulación, pero nos preocupa cuando así también se maneja desde las instituciones desconociendo la importancia y el lugar que siempre ocupamos y al que recurrieron toda vez que consideraron necesario, encontrándonos de puertas abiertas.

Ante la nulidad de actividades por la cuarentena, hoy en dia el Municipio es el mayor y prácticamente único generador de noticias diarias y es allí donde nosotros pretendemos que nos tomen como «eslabón del medio» de la cadena entre el estado y la ciudadanía, generando así un interés extra del público por «consumir» los medios locales para estar informados. PERO ESO NO PASA. Lo hemos conversado pero no hay comprensión de parte de las autoridades y no se tiene en cuenta que de nuestro lado la única intención es preservar las fuentes de trabajo de varias personas que desarrollamos ésta tarea.

Tanto Municipio como así también el Concejo Deliberante suben información mucho antes de comunicarlo a los medios y el efecto transmisor de las redes convierte a cualquiera en «periodista-reproductor» haciendo que cuando publicamos, quienes para eso estamos, pierda interés porque se leyó antes por todos lados y a veces con agregados de opiniones irresponsables ya que no hay un medio de difusión detrás.

Que se entienda que no pedimos que el estado no apele a la nueva forma de acercarse a la gente desde las redes, sino que lo que desde Play Radios volvemos a reclamar es que SE PRIORICE TODA LA INFORMACIÓN a través de los medios tradicionales con un tiempo prudencial para que los vecinos sigan recibiendo dicha información brindada con la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado.

No es nuestra intención reemplazar a las redes sociales y tampoco queremos que las redes nos reemplacen a nosotros, ya que está en juego el trabajo directo o indirecto de mucha gente.

Flavio Perez