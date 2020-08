El Consejo Escolar permanecerá cerrado la próxima semana

En diálogo con el Consejero Eduardo Sandez, el mismo confirmó que la próxima semana el Consejo permanecerá cerrado debido al caso positivo de covid confirmado a una agente de la dependencia.

De cualquier manera las autoridades de salud quieren llevar tranquilidad a aquellos docentes que hayan concurrido al Consejo ya que no se produce contacto estrecho al no compartir infusiones, ni utensilios y al estar permanentemente con las medidas de prevención tales como vidrio divisor, barbijo, etc.

Cualquier inquietud será evacuada via telefónica.