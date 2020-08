Recibimos y publicamos – Agradecimiento

Las Flores, 5 de agosto del 2020

Al Director Ejecutivo Hospital

Zonal Las Flores

DR. Alejandro Mauricio

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y de esta manera extenderle mí agradecimiento por toda la atención brindada en el nosocomio local el cual usted preside para con mí señora quien se le debía efectuar una intervención quirúrgica más precisamente una cesarea programada. Desde su ingreso que fue el día 30 del pasado mes alrededor de las 07.00 hasta su alta siendo el día 1 de agosto del corriente año a las 11.30 solo son palabras de halagos y agradecimientos a todo el personal que directa o indirectamente intervino en la paciente. Cabe destacar que esto abarca el personal de recepción que tuvieron una rápida atención para que no permanezca mí señora en pasillos por varios minutos; al personal de guardia que rápidamente hicieron los testeos dispuestos para previa internación como estaba pactado; las enfermeras de maternidad(seria placentero poder nombrarlas pero actuaron 9 de 15 enfermeras y se que las que no estuvieron lo hubieran hecho de igual manera) y acá un párrafo aparte para estás damas que en todo momento estuvieron presentes tratando de hacer olvidar el momento y los dolores por el cual la mujer está pasando en esos instantes; al personal de seguridad que siempre tienen muy buena predisposición para quienes estamos esperando afuera y al personal de limpieza que son una pieza fundamental. Ya para ir finalizando especial mención a la Dra. Disiervi, Dra. Rinaudi, Dr. Córdoba y Dr. Traut por su buena atención en los días antes mencionados.

No quiero dejar por pasar por alto y mucho menos de agradecer a la guardia nocturna del dia 28 de julio; cuando llegando al hospital por dolores en el músculo uterino y siendo atendidos por el personal de recepción que en la oportunidad fue el Sr. Arballo Ruben quien en instantes nos derivo al triage dónde fuimos recibido por las profesionales de enfermería Sra. Maderna Norma y Sra. Carpinetti Gabriela quienes hicieron las atenciones de rigor y solicitaron la presencia del profesional en obstétricia siendo en ese momento la dra. Vilela Alejandra que rápida y maravillosamente solucionaron el episodio.

Sin más por el momento, me despido de usted reiterando mí agradecimiento, pidiéndole que dentro de sus posibilidades lo haga extensivo y felicitándolo por el trato amable, humano y responsable con la salud por parte de su personal subordinado.

Servidio Carlos

38364094