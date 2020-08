Kreplak: “Si esto sigue así no vamos a avanzar sino a retroceder”

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dio detalles sobre la situación sanitaria bonaerense y de las camas de Unidad de Terapia Intensiva, en particular, a raíz de la pandemia de coronavirus.

En declaraciones a Tarea Fina por Radio Provincia admitió que “estamos advirtiendo que tenemos cada vez más camas de terapia intensiva ocupadas, a pesar de los esfuerzos, y los trabajadores están al doble porque no hay tantos terapistas. Si esto sigue así, no es que no vamos a avanzar sino que vamos a retroceder”.

Kreplak agregó que “buscamos reducir los contagios y no vamos a permitir que haya bonaerenses que no puedan acceder al sistema de salud y si significa volver para atrás, entonces se hará”.

Destacó que “estamos viendo que suben los casos, pero no porque haya más testeos, sino porque hay mayor consultas y tenemos que evitar saturar el sistema de salud porque eso aumenta la mortalidad”.

En ese marco, Kreplak pidió “compromiso y convicción” a la hora de comunicar en función de colaborar con las medidas y “ser solidario”.

Al ser consultado sobre las posibles “salidas saludables o recreativas” que se propusieron en la ciudad de La Plata indicó que “en una pandemia con estas características apostar a que nos va a ir muy bien, cuando a la mayoría de los países les va mal, es una apuesta muy rara”.

Kreplak destacó que “el Gobernador fue muy claro, no hay mezquindad respecto de la distribución de los insumos y recursos. En eso es muy transparente porque no es momento para jugar al policía bueno y al policía malo”.