«En primera persona» – Karina, enfermera: «les pido conciencia social a todos»

Karina es enfermera, trabaja en el Hospital Zonal General de nuestra ciudad y nos vuelve a contar “En primera persona” cómo es el trabajo y los recaudos que se vienen tomando en el marco de la pandemia.

“Se están tomando todas las medidas como se tomaron desde el primer momento; con la utilización de todo el equipo de salud. Todos tenemos nuestros equipos de protección personal, lo que denominamos el EPI”, relató.

Desde este lugar se pide mayor conciencia porque el personal está más cansado, no hay vacaciones, no hay licencias, el agotamiento a esta parte del año más sumado al stress por lo que se está viviendo, los mantiene más alerta aun y tratando siempre de trabajar junto a otros compañero que los pueda guiar, proteger y así seguir brindando un buen servicio a la gente que llega con alguna problemática de salud.

No se han incrementado las medidas porque los cuidados fueron los más extremos desde el principio de la pandemia. Durante el transcurso de los meses además han sido entrenados y capacitados para lo que es la utilización del equipo de seguridad y también el descarte, que es la parte más rigurosa.

Ahora lo que se hace es tomar más precauciones con respecto a la población en general que ingresa al nosocomio, no sólo con aquellos que presentan síntomas relacionados con COVID porque ahora se están dando contactos estrechos y cuando alguien ingresa, nunca se sabe qué clase de relación pudo haber tenido, más que nada porque esta fase 5 en la que permanece la comunidad ha permitido a la población algunos encuentros familiares; además, como indicó, se ha ido desdibujando un poco la situación, se han dado otras reuniones y “se han corrido los márgenes”.

“Esperemos que si esto sigue en crecimiento, por lo menos que la crecida no sea de golpe, como todos dicen. Vamos a tener que tratar de achatar la curva para que el sistema de salud no colapse y no esté desbordado, si bien tenemos una gran ocupación de camas en este momento en el Hospital, no hemos llegado a los extremos así que por el bien de toda la población, a cuidarse cada vez más”, indicó la profesional.

Karina se mostró preocupada además porque en el camino que realiza hacia su trabajo, puede ver a varias personas, sobre todo jóvenes, sin utilizar barbijos que es algo obligatorio para circular por la calle, más que nada porque puede darse que si dos personas se cruzan y no llevan el tapaboca, puede llegar a haber un contagio.

“Les pido conciencia social a todos, respetar. La única vacuna que tenemos hasta ahora, que nos venía sirviendo bastante, es el aislamiento social, el lavado de manos constantemente, la utilización de barbijo pero correctamente colocado”, agregó.