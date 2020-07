A 23 AÑOS DEL MONOLITO EN PLAZA MITRE

27 DE JULIO DE 2020

Se cumplen 23 años desde que se instaló en la Plaza Mitre, a instancias de esta Comisión, el Monolito que recuerda a las víctimas del terrorismo de estado de nuestra ciudad.

Año a año el Monolito ha servido como punto de encuentro para nuestra Comisión, los familiares, los amigos y compañeros que lo visitan cuando se presenta oportunidad.

Este año, por al menos tres motivos, nos toca vivirlo y transitarlo de una manera muy particular.

Cronológicamente

Primero estamos viendo el desarrollo de un nuevo cambio de color político a nivel nacional, provincial y municipal. Esta Comisión como la mayoría de los organismos de Derechos Humanos practica una completa independencia de los gobiernos y partidos políticos, pero independencia no implica neutralidad. Claramente no nos da lo mismo un gobierno que respeta los derechos humanos a otro que no lo hace. Un gobierno que lleva adelante políticas de Memoria, Verdad y Justicia a otro que las combate. Vemos con profunda preocupación la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, los casos de violencia institucional y de gatillo fácil, aspiramos a que las nuevas administraciones erradiquen de una vez y para siempre estas situaciones, no podemos tolerar tras tantos años de democracia contar con fuerzas de seguridad que reproduzcan viejas prácticas de tiempos de Dictadura. Capítulo especial para los organismos de inteligencia, las mafias enquistadas y la complicidad política de funcionarios, falsos periodistas y empresarios.

Segundo, en el marco de la pandemia Covid19 nos ha tocado tener que cambiar radicalmente nuestro accionar. Desde mediados del mes de marzo nos hemos plegado al aislamiento y distanciamiento social dispuesto por las autoridades sanitarias. Valoramos la vida. No hemos podido movilizar como todos los 24 de Marzo, las actividades se han adaptado a la “virtualidad”, no hemos podido encontrarnos personalmente con demás familiares y amigos. Pero creemos que debemos cuidarnos y protegernos, estamos atravesando el peor momento desde la llegada de la pandemia. Decidimos hacer un llamado a la ciudadanía a que renovemos el esfuerzo y simbólicamente desarrollamos este nuevo aniversario sin concurrir al Monolito. Seguramente el año que viene o ni bien se pueda en el escenario de nuevo normalidad retomaremos los encuentros y abrazos que tanta falta entendemos nos hacen.

En tercer lugar, este año es muy diferente a otros, porque el pasado 8 de Junio falleció el Profesor Carlos Orlando Labolita, fundador y unos de los principales motores de nuestra Comisión. Luchador incansable por los Derechos Humanos en nuestra comunidad y en cada lugar donde Carlos estuvo presente. Músico, Ferroviario, Docente, gremialista, fundador de Ctera, preso político y padre de un hijo desaparecido. En la vida de Carlos se pueden leer los grandes trazos, del devenir histórico de nuestro país y la ciudad. Perseguido, cesanteado, maltratado y vilmente encarcelado. Un tipo digno que a pesar de la adversidad vivió los últimos 40 años de su vida para exigir justicia legitima (y no por mano propia) para dejar a las generaciones futuras una sociedad mejor. Seguramente cuando todo esto pase, le brindaremos el homenaje que el Profesor Labolita se merece. Mientras tanto continuaremos con su lucha. Seguramente el mejor homenaje será el de construir un archivo local de memoria de modo que las futuras generaciones puedan corroborar que la dictadura cívico, militar y eclesiástica no fue algo que paso lejos de aquí, que vecinos de nuestra comunidad fueron cómplices por acción y/o omisión, pero que también heroicamente hubo tipos como Don Carlos Labolita que se enfrentaron, dieron su vida y lucharon por más de cuarenta años porque la verdad llegue a la luz, tarea por ahora inconclusa y que nos toca a nosotros revalorizar y continuar.

Por último agradecer y reconocer el acompañamiento a los compañeros y compañeras de distintos espacios, que año a año y actividad a actividad, nos vienen acompañando a los integrantes de la Comisión en la tarea de mantener SIEMPRE PRESENTES a nuestros compañeros:

Carlos de la Riva Asesinado por la AAA el 1 de noviembre de 1974 – PRESENTE

Carlos Alberto Labolita desaparecido el 25 de abril de 1976 – PRESENTE

Paulo Nazaro desaparecido el 14 de octubre de 1976 – PRESENTE

Rubén Villeres desaparecido el 16 de septiembre de 1977 – PRESENTE

Graciela Folini desaparecida el 16 de septiembre de 1977 – PRESENTE

Miguel Ángel Gradaschi desaparecido el 27 de octubre 1978 – PRESENTE

APARICIÓN CON VIDA DE FACUNDO ASTUDILLO CASTRO

POR MÁS MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA!!!

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS

PRESENTES!!! AHORA Y SIEMPRE.