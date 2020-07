Vacaciones de invierno «en casa» con «Nepo y Lamadre»

En estas vacaciones de invierno #encasa, la Secretaría de Cultura ha ideado para todos los chicos y chicas de nuestra ciudad, una divertida y entretenida propuesta para disfrutar través de las redes sociales.

Junto a los talleristas de las Secretarias de Educación, de Deportes y del área de Juventud de la Municipalidad, “Nepo y Lamadre”, dos simpáticos y coloridos personajes interpretados por Fabiana Caputo y Matías Goyenetche, proponen diversas actividades recreativas y educativas para jugar y compartir junto a los más peques de la casa.

La primera emisión via on line fue ayer (viernes) a las 19 hs en el Facebook e Instagram de Cultura Las Flores, y en el transcurso de la semana podrás vivir otros emocionantes capítulos de estas divertidas aventuras. A no olvidarse!!! Nepo y Lamadre