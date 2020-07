El Senado aprobó la ley de donación de plasma y el régimen de la fibrosis quística

El Senado aprobó las leyes de la Campaña Nacional de Donación de Plasma de pacientes convalecientes para el tratamiento de la COVID-19, la incorporación al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura de la enfermedad de fibrosis quística y la habilitación de la receta digital y la teleasistencia médica.

La Cámara alta sesionó con la aprobación de la prórroga por otros 60 de las sesiones remotas en medio de la pandemia del coronavirus y con agenda abierta, además de avanzar en refrendar los DNU presidenciales vinculados a la emergencia sanitaria, entre otras iniciativas.

Además, se dio ingreso del pliego de la actual interventora Cristina Caamaño como directora de la Agencia Federal de Inteligencia.

En paralelo, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, el titular de la Cámara baja emitieron un decreto prorroga por otros 180 días el congelamiento de salarios de legisladores y autoridades del Congreso.

La prórroga de las sesiones remotas por otros 60 días y con agenda abierta para continuar con la labor legislativa fue aprobada por unanimidad, pero su resolución tampoco fue fácil. Juntos por el Cambio insistió en que continuidad debía contar con la aprobación de los dos tercios del Cuerpo porque se trata de “una modificación del reglamento” interno.

Para marcar diferencias votaron en contra del decreto que la presidenta del Senado firmó el martes (que obtuvo 40 votos a favor y 29 en contra) y solo respaldó el que CFK modificó el miércoles para incorporar los pedidos realizados por el interbloque opositor.

Para el Frente de Todos, la interpretación reglamentaria es otra. El jefe de bancada, José Mayans, sostuvo que “las minorías no puede imponer lo que podemos tratar” y que el reglamento también “deja claro que cuestiones requieren de mayorías especiales”, por lo que sostuvo que la prorroga de las sesiones virtuales necesita de mayoría simple. Pero el formoseño tampoco dudó en criticar a los opositores por sus comunicados en los que “maltrataron” a la presidenta del Senado con “mentiras”, en los que plantearon que CFK “les cerró los micrófonos” y “les silenció la palabra”, cuando dio por terminada una sesión en la que ya no había temas por tratar. “Después que hablaron todo lo que quisieron” y “se desconectaron para no escuchar al oficialismo”, recordó Mayans.

Con la continuidad de las sesiones remotas aprobadas, oficialismo y oposición facilitaron los dos tercios necesarios para el tratamiento sobre tablas del proyecto para la cobertura médica de la fibrosis quística, que tuvo dictamen en el plenario de comisiones el miércoles. El proyecto se acopló al tratamiento de la donación de plasma y recetas electrónicas en un solo bloque. El radical jujeño Mario Fiad, como presidente de la comisión de Salud, fue el miembro informante de las tres iniciativas que la oposición se comprometió en convalidar.

La campaña nacional para la donación de plasma se aprobó por unanimidad por el pleno de la Cámara y ya es ley (ver aparte). Lo mismo sucedió con el proyecto que habilita “la prescripción y dispensación de medicamentos, y toda otra prescripción, puedan ser redactadas y firmadas a través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales, en recetas electrónicas o digitales, en todo el territorio nacional”.

Diferente fue el debate alrededor del proyecto sobre fibrosis quística. “Ojalá este mecanismo” de subsanar los debates en la instancia de la reglamentación “sea algo excepcional”, advirtió el presidente de la comisión de Salud, el radical Mario Fiad. La referencia era a los cuestionamientos que hizo el ministro de Salud, Ginés González García, a la redacción del proyecto en el plenario de comisiones y el compromiso que transmitió Alberto Fernández de subsanarlos con la reglamentación de al ley.

El oficialismo defendieron la decisión política del Presidente de avanzar con el proyecto para atender el reclamo de “madres pidiendo por el tratamiento de sus hijos, a madres que perdieron a sus hijos sin recibir el tratamiento adecuado». «Con un buen apoyo del Estado estas personas pueden tener una vida digna. Nosotros tratamos este proyecto con responsabilidad y con el compromiso de poder mejorarlo bajo la reglamentación”, ratificó la chubutense Nancy González (FdT). El proyecto se aprobó con 67 votos a favor, pero los senadores macristas Humberto Schiavoni, Esteban Bullrich y Gladis González, decidieron abstenerse en reclamo por la redacción de la iniciativa.

