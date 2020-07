«Tata» Gandolfi, Concejal de Mar del Plata: «no somos co-gobierno pero si responsables para que la comunidad tenga los mejores resultados»

Roberto “Tata” Gandolfi es referente del Movimiento Evita de Mar del Plata y actual concejal del Partido de General Pueyrredón.

En las últimas elecciones acompañó, junto a integrantes de distintas organizaciones y espacios políticos, a quien fuera candidata a intendenta de la ciudad balnearia, Fernanda Raverta, que desde hace algunos meses se desempeña como titular de la ANSES.

Hoy, desde la idea y la acción de una oposición responsable, Gandolfi junto al Bloque “Frente de Todos”, conformado por otros 9 ediles, acompaña la gestión del Intendente Guillermo Montenegro, no sólo desde el desarrollo legislativo sino también desde el orden social.

En dialogo con Play Radios, Gandolfi se refirió a la relación con Raverta, que estuvo muy cerca de ser la primera jefe comunal mujer del distrito, y además de estar al frente del organismo de seguridad social, ha pasado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial.

También se refirió al trabajo que se hace desde la creación de los 33 comités barriales de emergencia donde participan las distintas comunidades de Mar del Plata.

Desde esos espacios se realizan acciones a partir de cinco alertas: violencia de género, se comenzó a trabajar con la misma desde el inicio de la cuarentena, desde el 15 de marzo; violencia institucional; violencia económica para lograr que los almacenes puedan tener precios, abastecimiento, cajeros en los barrios para que la gente no tenga que hacer 7 kilómetros dentro del casco urbano para retirar dinero; emergencia alimentaria porque se sabía que iba a haber una retracción notoria de la economía y eso iba a afectar también al que tenía trabajo, lo perdió y hoy está yendo a los comedores.

La última alerta, que se acrecentó con la pandemia, tiene que ver con lo sanitario y que permitió la capacitación de 700 vecinos y vecinas que recorren – no con el Detectar porque no hay profesionales médicos – los lugares donde habitan personas de los grupos de riesgo, con enfermedades preexistentes y que se encuentran aisladas, para poder llegar no sólo con alimentos sino con todo lo necesario.

En otro punto comentó cuál es la relación del Ejecutivo Municipal con los gobiernos provincial y nacional y con la oposición en el Concejo Deliberante. En este marco el referente detalló además como es el trabajo conjunto entre las organizaciones sociales, las comunidades con el Estado e instituciones como la Iglesia, la Universidad Nacional de Mar del Plata (que aporta prestigio, legitimidad y desde su Fundación, fondos para asistir con alimentos, con la formación de los promotores de salud y las tarjetas telefónicas para que estos agentes puedan bajar toda la información en tiempo y forma) y la Universidad Fasta.

Todo este desarrollo se lleva a cabo a través de la Mesa Social que una vez por semana se reúne. Como concejal trabajará además para que esta unión quede institucionalizada esta unión y así coordinar esfuerzos, no sólo desde las organizaciones sino también de los estamentos que habitualmente no lo hacían.

“Vamos marcando lo que no está bien, vamos exigiendo al Estado lo que debemos exigir. Los comités barriales no son un co-gobierno pero la verdad hemos formado una estructura tan grande, tan importante acá en la ciudad para enfrentar la crisis que a veces los reclamos nos llegan a nosotros; no somos co-gobierno pero si somos responsables de que nuestra comunidad tenga los mejores resultados en esta etapa”, remarcó el concejal.