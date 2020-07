“El coronavirus se está debilitando y podría morir solo sin una vacuna”

ITALIA – El coronavirus, que una vez fue un “tigre agresivo” de una enfermedad, se ha debilitado y se ha convertido más en un “gato salvaje”, según un importante médico italiano.

De acuerdo al profesor y doctor Matteo Bassetti, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital General de San Martino en Génova, Italia, el virus está “cambiando de gravedad” y aseguró que los pacientes ahora están sobreviviendo a infecciones que los habrían matado antes.

“Si el debilitamiento del virus es cierto, COVID-19 podría incluso desaparecer sin una vacuna al volverse tan débil que se extingue por sí solo”, afirmó.

Él ha dicho varias veces en los últimos meses que los pacientes con coronavirus parecen estar mucho mejor de lo que estaban al comienzo de la epidemia en Italia.

Para el investigador, esto podría deberse a una mutación genética en el virus que lo hace menos letal, debido a tratamientos mejorados o porque las personas no se están infectando con dosis tan grandes debido al distanciamiento social.

Bassetti dijo: “Fue como un tigre agresivo en marzo y abril, pero ahora es como un gato salvaje. Incluso los pacientes de edad avanzada, de 80 o 90 años, ahora están sentados en la cama y respiran sin ayuda, los mismos pacientes habrían muerto dos o tres días antes”.

El profesor Bassetti sugiere que una de las razones por las cuales el virus podría estar causando enfermedades menos graves es una mutación genética que lo ha hecho menos dañino para los pulmones de las personas. También cree que las personas pueden simplemente recibir cantidades más pequeñas del virus SARS-CoV-2 cuando se infectan, debido a las reglas de distanciamiento social vigentes.

El profesor Bassetti dijo: “La impresión clínica que tengo es que el virus está cambiando en gravedad”.

“En marzo y principios de abril, los patrones eran completamente diferentes. Las personas acudían al departamento de emergencias con una enfermedad muy difícil de manejar y necesitaban oxígeno y ventilación, algunas desarrollaron neumonía y ahora, en las últimas cuatro semanas, la imagen ha cambiado por completo en términos de patrones”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “podría haber una carga viral más baja en el tracto respiratorio, probablemente debido a una mutación genética en el virus que aún no se ha demostrado científicamente”.

El médico especialista en enfermedades infecciosas ha hecho afirmaciones similares en el pasado, pero provocó críticas por ser demasiado optimista. Dijo a principios de junio: “La fuerza que tenía el virus hace dos meses no es la misma fuerza que tiene hoy”. Pero otros científicos no aceptaron la idea y dijeron que no había evidencia para respaldar las afirmaciones del profesor Bassetti.