Carlos Quintana: “Hoy la Provincia no está en condiciones de un aumento salarial”

El titular de UPCN sostuvo que “cuando Vidal se fue nos dejó 30 puntos abajo el sueldo y quién sabe cuándo se podrá recuperarlo”.

El titular de UPCN Provincia, Carlos Quintana, destacó el anuncio del gobierno bonaerense de la regularización de 15 mil empleados estatales y en ese marco hizo referencia a la situación salarial de los trabajadores.

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia, Quintana dijo que “el último tramo del gobierno de Vidal nos dejó 30 puntos abajo del salario que veníamos cobrando y quién sabe cuándo se podrá recuperar, porque hoy la Provincia no está en condiciones de un aumento salarial, paga los salarios gracias a la ayuda del Gobierno nacional”.

En otro orden, cuestionó la actitud de la Agremiación Médica Platense en torno al conflicto que mantiene con el IOMA y enfatizó que “hay cosas que caen de natural, si nosotros no recibimos aumentos, el IOMA no recibe más recaudación y no puede haber una mejora exclusiva para médicos cuando lo trabajadores no tenemos incrementos”.

En ese marco, Quintana cuestionó las movilizaciones de los médicos y sostuvo que “no se entienden las actitudes de agresividad”.