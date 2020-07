El ex concejal «Richard» Varela presentó dos asuntos en el Concejo Deliberante: petitorio en apoyo a empleados de LATAM; pago a jubilados en domicilios

El ex Concejal Ricardo “Richard” Varela dialogó con Play Radios sobre dos expedientes presentados ante el Honorable Concejo Deliberante como Asuntos de Vecinos.

Petitorio en apoyo a empleados de LATAM

El primero se refiere a una solicitud de acompañamiento al petitorio mediante el cual se apoya a los empleados de la compañía aérea LATAM que días pasados anunció el cese de operaciones en el país y presentó ante el Ministerio de Trabajo un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para determinar la desvinculación de más de 1.700 personas.

En la empresa trabaja desde hace 10 años el hijo de Varela y ademas son muchas las familias que perderían la fuente de empleo.

“Yo no voy a defender la empresa LATAM porque no la conozco, si defender a los chicos, los empleados porque no solamente se pierde el empleo sino todo lo que está alrededor, era mucho dinero que entraba a la Argentina”, señaló el vecino.

La idea de Varela es poder trabajar la problemática junto a legisladores nacionales y provinciales, no sólo de nuestra región, sino de otras provincias y ayudar en lo que más se pueda desde Las Flores; por eso es que además solicitó la colaboración al cuerpo deliberativo de nuestra localidad.

Los empleados realizaron un petitorio para que los ciudadanos puedan firmar y de esa manera aunar fuerzas para que la línea finalmente no se retire de nuestro país (también para que no queden pocas líneas y los servicios no se monopolicen; asimismo para que no se desmorone todas las tareas que se realizan en el contexto de esta aerolínea).

Pago a jubilados en domicilios

El otro expediente se relaciona con un pedido para que entidades bancarias consideren la posibilidad de abonar los pagos de jubilados y pensionados en sus domicilios.