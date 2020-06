Al igual que Las Flores, Tapalqué sigue sin casos positivos de Coronavirus

La Municipalidad de la vecina localidad de Tapalqué informó, a través del área de Comunicación, la situación epidemiológica de las ultimas horas ante la Pandemia del COVID-19.

En el marco de las actuaciones para prevención y contención, tras datos aportados desde la Secretaría de Salud, se detalló :

Aislamientos en Hospital Municipal: 0

Aislamientos Extrahospitalarios:0

Aislamiento Domiciliario por cuarentena obligatoria: 60

Aislamiento domiciliario por contacto estrecho: 0

Cumplieron con aislamiento: 87

Casos en estudio: 0

Casos negativos (descartados): 7

Casos confirmados: 0

Novedades:

No se registran novedades significativas

Ademas se solicita a la comunidad actuar con respeto hacia la privacidad de los vecinos que pudieran ser casos sospechosos o positivos: no compartir fotos ni nombres en redes sociales, no difundir rumores sobre el motivo de la afección de las personas, no relacionar el motivo de la afección con orígenes de nacionalidad, edad u origen social.

Se señaló por otra parte que es muy importante que se refuercen con plena conciencia las medidas de cuidado y prevención para evitar el contagio y la expansión del virus en la ciudad: seguir respetando el aislamiento preventivo, mantener la distancia social mínima de 2 metros, utilizar el tapabocas, realizar un lavado frecuente de manos, desinfectar los objetos de uso frecuente y el hogar.