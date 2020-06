Se nos fue un grande arriba y abajo del escenario

Sabés por qué nadie puede creerlo?? Porque nos negamos a no verte en un escenario, a no escucharte en alguno de esos blues que te encantaban o a disfrutarte acompañando a quien te lo pidiera. También nos negamos a no poder reirnos de aquellas anécdotas de viajes y situaciones que todos los que compartimos ruta siempre recordaremos.

Lo aceptamos?? y… si… acaso nos queda otra??.. hay por allí varias cosas grabadas que harán que siempre te veamos y escuchemos, pero fundamentalmente servirá para alguna vez mostrarles a los más chicos quién era ese pelado talentoso que todos querían y no solamente por lo que brillaba con una guitarra en mano.

VUELA ALTO ALE QUERIDO…