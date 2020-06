Las Flores aún no está en Fase 5 – Hasta el lunes todo igual

Hoy en horas de la mañana se llevó a cabo una nueva reunión de la comisión de emergencia, donde se trataron distintos temas para poder evaluar si en los próximos días Las Flores podrá entrar en Fase 5.

En dicha reunión se aclaró que aún nuestra ciudad no se encuentra en Fase 5, el lunes próximo se sabrá si podremos ir implementando nuevas medidas de apertura.

Tanto el intendente como los funcionarios municipales comunicaron que aún no están

publicados los decretos nacional y provincial que los habiliten a tomar nuevas decisiones. El

día lunes habrá un listado oficial de gobernación, de cuáles son las localidades que no han

presentado ningún caso de covid-19 en los últimos 21 días.

En la reunión se trataron temas tales como la apertura de los gimnasios, las actividades

deportivas, de pesca, las reuniones de hasta 10 personas y las aperturas de bares y restaurantes, quedando a la espera de ver si se podrán llevar a cabo en las próximas semanas.

También se conversó sobre la posibilidad de ampliar los horarios de atención de los comercios esenciales de barrio y de las actividades recreativas.

Se acordó que sean cual sean las medidas adoptadas para la próxima semana, se van a tomar en conjunto y saldrán de un consenso general.

También se remarcó que hoy más que nunca es fundamental agudizar los controles en los accesos a la ciudad, tanto para las personas que salen o ingresan, ya que el virus hoy en la cuidad no está presente, si tenemos un estricto control de los que circulan por trabajo por las zonas de riesgo, la posibilidad de contagio va a ser menor.

Es fundamental que aquellas personas que viajen, no circulen por la ciudad cuando regresan, tienen que ser absolutamente responsables con ellos, con su familia y con toda la comunidad en general.

El secretario de Salud Pública, Juan Tibiletti, aclaró bien el tema de la paciente que contrajo covid19 estando internada en un hospital de La Plata, comento que se encuentra en buen estado de salud y evolucionando. Y que todos los integrantes de su familia se encuentran aislados y no presentan ningún síntoma.

El Secretario de gobierno Javier Di Giano informó que la mayoría de las actividades en la ciudad se encuentran habilitadas, que se fueron flexibilizando con el transcurrir de los días y que se está a la espera de los decretos nacionales y provinciales para avaluar futuras medidas a implementar, donde pasaríamos a estar en un etapa de distanciamiento social, una evolución de la cuarentena.

Todos los integrantes de la comisión de emergencia coincidieron en que se está viviendo una situación compleja, por lo cual hay que extremar todas las medidas, tener cuidado para que no pase los que está sucediendo en ciudades cercanas como por ejemplo Monte, Saladillo, Azul, Olavarría o Necochea.

Tenemos que ser solidarios, responsables y educadores para que podamos salir delante de la mejor forma posible.

Esperamos que la próxima semana Las Flores pueda ir ingresando de a poco en una nueva etapa.