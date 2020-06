Julio Mendigochea, Bomberos: «estamos para cuidar a la comunidad»

Julio Mendigochea, ex presidente y actual integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios compartió su saludo en este 2 de junio tan especial.

Felicitó y envió su cálido reconocimiento a sus compañeros retirados que integran el Cuerpo de Reserva, a los que en la actualidad conforman el Cuerpo Activo del Cuartel de Las Flores; recordó a los que ya no están y que tanto han hecho por la institución y a todos los camaradas del país para que lo pasen de la mejor manera posible a pesar de la pandemia que nos afecta a todos.

Ademas agradeció mucho al pueblo de Las Flores, al Señor Intendente, a las Autoridades y a todos los que han saludado en esta jornada.

Trajo a la memoria distintos recuerdos y vivencias y con mucha emoción particularmente comentó que hay muchos poemas y distintos escritos que se leen o fotos que se van compartiendo que lo tocan muy de cerca porque significan lo que él fue durante toda la carrera de Bomberos.

“En este día que no nos podemos abrazar, que no nos podemos dar un beso, un afecto de cariño la verdad que es un poco difícil pero nosotros sabemos bien que estamos para cuidar a la comunidad porque no es solo ser bombero cuando estas activo sino desde la Reserva siempre se sigue siendo bombero, toda tu vida lo vas a ser, no porque estas en el Cuartel en un momento y te retiras, vas a dejar de serlo”, remarcó Mendigochea.