A homenajearlos desde nuestras casas

Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad dió a conocer un comunicado oficial mediante el cual informa claramente los motivos por los que no habrá actos éste año. Al publicarse en las redes, distintos vecinos proponen que el próximo martes a las 17.30 hs se aplauda, se hagan sonar bocinas e inclusive que se coloquen cintas, telas o papeles de color rojo en cada domicilio.

Comunicado Oficial

«Este año, debido al aislamiento social preventivo, decretado por el Gobierno Nacional ante la pandemia desatada por el Covid-19, los mas de 43 mil bomberos voluntarios de Argentina no podremos festejar nuestro dia como tradicionalmente lo hacemos: con desfiles, demostraciones y actividades junto a nuestras comunidades».

Así se indica de manera oficial desde el Consejo Nacional y se adhieren las distintas federaciones, y nos duele, claro que nos duele.. ES NUESTRO DÍA y lo vivimos siempre a pleno, casi con la misma adrenalina que sentimos al servir. Pero son tiempos difíciles, duros e inesperados y tenemos que cuidarnos y cuidarlos, algo que desde Bomberos sabemos y mucho.

Tocaremos la sirena a las 17.30 hs durante 1 minuto como se hará en los mas de mil cuarteles de todo el país, pero sólo eso.. Al no poder agrupar a toda la fuerza (activos y de reserva) en Las Flores no habrá formación mínima, ni invitados limitados, ni acto acotado, porque no somos quiénes para señalar quién tiene que estar presente y quién debe quedarse en su casa.

Somos optimistas en que el momento de poder festejar nuestro día y el aniversario número 60 de ésta querida y respetada Institución no estará muy lejos y ahí si podremos ABRAZAR A LA COMUNIDAD que tanto nos apoya.